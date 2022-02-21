俄烏局勢拖累道期跌175點　美股正邁向泡沫爆破邊緣

美國總統拜登曾表示，原則上願與俄方進行會談，以緩和俄烏緊張局勢，惟克里姆林宮否認有關計劃。雖然美股周一休市，惟相關消息拖累道指期貨周一跌175點至33,832點；而俄羅斯貨幣盧布兌美元曾跌1.56%，連帶以美元計價的俄羅斯RTS指數亦曾跌近一成。

全球金融市場如處暴風雨前夕，大戶聞風先遁。曾警告美股正處於史詩級泡沫、被傳媒譽為「傳奇災難預言家」的GMO資產管理聯席創辦人Jeremy Grantham，上季減持大型科技股，增持傳統價值型股，如美國電話電報(AT&T)。他警告，市場正邁向超級泡沫爆破的過程，很多投機性股票價格已從高位回調逾半成，股市猶如2000年的網絡泡沫爆破，股市恐跌近五成。

美國副總統賀錦麗表示，俄羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢，會為能源價格帶來連鎖效應，或影響美國消費者，政府正致力減低影響，將採取「具體、合適手段」以防止任何潛在風險。

安聯(Allianz)首席經濟顧問埃利安(Mohamed El-Erian)表示，當聯儲局退市時，市場將出現「根本性轉變」，股價理所當然地下跌，因每月約1,200億美元用作購買資產的金額都正在消失。他又指，最令人憂慮的是聯儲局行動太慢，阻礙經濟增長，對企業盈利產生不確定性。

在最理想的狀態下，人人都希望通脹只是暫時的，因此不用改變行為，但正因通脹持續居高不下，民眾正改變看法，要求更多補償、更高工資；企業同時在加價，當企業預期成本將持續上漲，會把成本轉嫁消費者，這便帶來危機。埃利安指，最危險是人們產生設法對抗未來通脹的預期，聯儲局須設法避免這個預期成為推動通脹主要推動力，雖然目前情況還未到這個地步，但若聯儲局不謹慎，便會造成這後果。

展望本周，地緣政治勢在本周為美國帶來波動，其他關注點包括克里夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾(Loretta Mester)及聯儲局理事沃勒(Christopher Waller)發表講話。業績方面，百貨公司梅西百貨(Macy's)、家得寶(Home Depot)、及巴菲特的投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)亦分別將在本周公布業績，勢成市場焦點。