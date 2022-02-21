港樓價全面下跌　黃埔跌至兩年新低　業界籲撤辣

疫情未見好轉，二手業主群起劈價求售，個別大型屋苑樓價已見回落。紅磡黃埔花園2月平均實用呎價15,686元，屬約兩年來新低，近日三房單位更減至1,088萬元沽，呎價不足1.5萬元，低市價約6%。牛頭角淘大花園再再損手買賣，平均實用呎價約1.6萬元，重返近一年前價位。

中原周德龍表示，上述單位為黃埔花園12期3座低層G室，實用面積約729方呎，有裝修，1月下旬才叫價1,180萬元放售，減價92萬元後，近期獲換樓客購入，呎價約14,925元。他續稱，屋苑樓價回落，吸引買家入市，本月暫錄約12宗買賣，當中8宗於下半月錄得。資料顯示，該盤單月平均實用呎價跌穿1.6萬元，要追溯至2020年2月，當時約1,5610元。

九龍上車盤樓價跌勢亦顯著，牛頭角淘大花園2月連錄兩宗帳蝕個案後，再增一宗蝕使費成交。利嘉閣鮑允中稱，屋苑K座中層1室，實用面積約391方呎，兩房間隔，2月叫價660萬元放售，隨後減至648萬元，客人帶同家人「翻睇」，當晚獲減至622萬元承接，呎價約15,908元，低市價約4.3%。

他續稱，上址原業主於2019年1月以593.8萬元購入，並花費約30餘萬元裝修，持貨約3年沽貨，帳面只賺約28.2萬元，料蝕使費離場。而屋苑兩日內連錄3宗買賣，2月暫錄10宗，平均實用呎價約16,340元，與去年4至5月期間的均價相若。

事實上，樓價下跌，個別地區交投回升。中原余俊文指，部分業主進一步減價求售，買家低位入市，剛過去的周末荃灣區錄得至少11宗買賣，按周升逾1倍，如荃德花園C座中層E室兩房戶，實用面積約287方呎，原則屬兩房間隔，內籠企理，可望內園池景。單位去年10月叫價468萬元，因受疫情影響，市況淡靜，業主於本月初將叫價調低至458萬元，近日一減再減，最終以415萬元沽出，實用呎價14,460元，做價較最初叫價低53萬元或11%。

新冠肺炎疫情惡化嚴重打擊樓市，業界及投資者均認為政府應檢視樓市辣招，撤銷部分稅項。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，據差餉物業估價署資料，去年10至12月期間，私人住宅售價指數累跌約1.4%，但2021年全年樓價仍有約3.3%增長。而今年1、2月份的數據尚未公布，但幾可肯定跌勢將會持續，預期首季樓價將蒸發去年全年的升幅。

他指出，以現時跌勢要求政府撤銷辣招仍言之尚早，但倘若首季樓價出現5%以上回落幅度，政府或會開始審視辣招條款，較合理做法是撤銷額外印花稅(SSD)，讓有實際套現需要的業主沽樓，而不用額外受罰。

資深投資者伍冠流認為，近期樓市成交大減、價錢下跌，疫情嚴重固然是原因之一，而移民潮令人口流失，據統計2020及2021年就分別有約10多萬及20萬人移民外國，估計今年情況亦會差不多，房屋求過於供的局面正在改變。

伍指出，現時樓市辣招政策有放寬空間，例如針對購買第2個單位而徵收的新住宅從價印花稅，可考慮將稅率由樓價15%，降低至5%或10%，可對市場產生刺激作用。