新盤市場氣氛降至冰點 觀塘仍有項目連沽2伙特色戶
2022年02月21日 21:51
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疫情未見好轉，加上天氣寒冷，讓新盤市場氣氛同樣亦降至接近冰點。周一(21日)的新盤市場繼續維持零星交投的局勢，不過觀塘現樓項目就連沽2伙特色單位。至於，市區迷你單位亦有捧場客，有開放式戶以557.8萬售出。
●旺角雋薈開放式戶呎價約24,465元
由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，最新售出17樓A室，開放式間隔，實用面積228方呎，成交價為557.8萬元，呎價約24,465元。
●觀塘凱滙單日連沽2伙特色戶
疫情持續，但仍不乏買家入市。信和置業(00083)旗下觀塘凱滙，周一(21日)連沽2伙特色戶，共涉約3,613.6萬元。其中項目1座6樓G室，實用面積828方呎，三房間隔，連313方呎平台，成交價為1,738.8萬元，實用呎價為21,000元。另一伙為1座50樓H室，實用面積758方呎，三房間隔，連654方呎天台，成交價為1,874.8萬元，實用呎價約24,734元。據悉，項目至今累計售出1,885伙。
●北區高爾夫‧御苑三房售1,702.8萬
恒基地產(00012)旗下北區高爾夫‧御苑，周一(21日)透過招標沽出6座18樓A室，實用面積1,046方呎，三房間隔，成交價約1,702.8萬元，呎價約16,279元。
●屯門OMA OMA提價重售2伙
永泰地產(00369)旗下屯門OMA OMA，周一(21日)上載修改價單及銷售安排，將早前遭終止交易的2個單位提價，並於下周一(28日)重售，有單位實際加幅約15.6％。
據價單顯示，該盤的2B座19樓F室，實用面積351方呎，一房間隔，原本於2019年7月的定價為514.3萬元，現時提價至761.9萬元，並增設最22%最高直減折扣，現時折實價約594.3萬元，折實呎價約16,931元，對比約2年半前實際加幅約15.6％。
另一伙為2B座19樓H室，實用面積493方呎，兩房連儲物室間隔，原本於2019年11月的定價為721.3萬元，而現時最新提價至982.1萬元，增設22％最高直減折扣，最新折實價約766萬元，最新折實呎價約15,538元，故實際加幅較2019年約為6.2%。
有意認購上述單位的人士，須於周三(23日)下午2時至4時到項目管理處遞交購樓意向登記。該盤會於周四(24日)上午11時作抽籤程序，決定準買家的揀樓次序。
●THE HENLEY 取消建築期付款計劃
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY I及THE HENLEY III，周一(21日)上載修改價單，取消「建築期付款計劃」、「建築期優惠按揭計劃」及「100天成交的優惠按揭計劃」。至於，「現金或即時按揭付款計劃」則維持最高5%的直減折扣優惠。資料顯示，THE HENLEY I及的THE HENLEY III的預計關鍵日期為今年4月30日。
●西南九龍維港滙系列月內暫錄8宗 涉近1.17億元
新盤市場氣氛受疫情影響較為淡靜，信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列項目，本月至今暫錄8宗成交，共涉及近1.17億元。其中，項目III期的1B座22樓B室，實用面積315呎，一房間隔，新近以910.82萬元成交，呎價約28,915元。
●旺角ONE SOHO一房728.75萬沽
信和置業(00083)旗下旺角ONE SOHO，新近錄得18樓A1室的成交，實用面積285方呎，一房間隔，成交價為728.75萬元，呎價約25,570元。資料顯示，上述為該盤本月首宗成交。
●柏傲莊III累計錄160宗終止交易個案 佔總成交量18.9%
據一手銷售資訊網資料，新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，新近再錄2宗取消交易個案，累計同類個案已達160宗，佔受影響845戶的18.9%。其中，項目8A座61樓D室，實用面積1,022方呎，屬四房間隔，曾於去年6月以2,737.4萬元沽出，當時呎價為26,785元，惟成交現時已經終止。