新盤市場氣氛降至冰點 觀塘仍有項目連沽2伙特色戶

疫情未見好轉，加上天氣寒冷，讓新盤市場氣氛同樣亦降至接近冰點。周一(21日)的新盤市場繼續維持零星交投的局勢，不過觀塘現樓項目就連沽2伙特色單位。至於，市區迷你單位亦有捧場客，有開放式戶以557.8萬售出。

●旺角雋薈開放式戶呎價約24,465元

由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，最新售出17樓A室，開放式間隔，實用面積228方呎，成交價為557.8萬元，呎價約24,465元。

●觀塘凱滙單日連沽2伙特色戶

●北區高爾夫‧御苑三房售1,702.8萬

●屯門OMA OMA提價重售2伙

據價單顯示，該盤的2B座19樓F室，實用面積351方呎，一房間隔，原本於2019年7月的定價為514.3萬元，現時提價至761.9萬元，並增設最22%最高直減折扣，現時折實價約594.3萬元，折實呎價約16,931元，對比約2年半前實際加幅約15.6％。

另一伙為2B座19樓H室，實用面積493方呎，兩房連儲物室間隔，原本於2019年11月的定價為721.3萬元，而現時最新提價至982.1萬元，增設22％最高直減折扣，最新折實價約766萬元，最新折實呎價約15,538元，故實際加幅較2019年約為6.2%。

有意認購上述單位的人士，須於周三(23日)下午2時至4時到項目管理處遞交購樓意向登記。該盤會於周四(24日)上午11時作抽籤程序，決定準買家的揀樓次序。

●THE HENLEY 取消建築期付款計劃

恒基地產( 00012 )旗下啟德THE HENLEY I及THE HENLEY III，周一(21日)上載修改價單，取消「建築期付款計劃」、「建築期優惠按揭計劃」及「100天成交的優惠按揭計劃」。至於，「現金或即時按揭付款計劃」則維持最高5%的直減折扣優惠。資料顯示，THE HENLEY I及的THE HENLEY III的預計關鍵日期為今年4月30日。

●西南九龍維港滙系列月內暫錄8宗 涉近1.17億元

●旺角ONE SOHO一房728.75萬沽

●柏傲莊III累計錄160宗終止交易個案 佔總成交量18.9%