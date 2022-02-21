小心大冧市近了！摩通發現了極為罕見的危機信號

外媒報道，摩根大通分析師Nick Panigirtzoglou注意到一個極為罕見的「危機信號」，就是：遠期OIS曲線已開始顯示反轉迹象。

OIS，即隔夜掉期指數，它的期限結構會包括很多所謂利率的信息或市場利率的信息，可能是美國聯儲局利率政策的「最佳預測指標」之一。目前1個月遠期的3年後利率水平與1個月遠期的2年後利率水平已出現了「倒掛」，即2年後利率竟高於3年後。值得一提的是，這在史上僅出現過5次，且今次是創紀錄新低！

上次出現是2018年4月，同年9月，標指見頂後急轉直下，一度跌穿2,600點，直到2018年底至2019年初，聯儲局「轉鴿」減息後，OIS曲線才回歸正常。

Panigirtzoglou指出，OIS曲線「反轉」是市場轉向的一個重要信號，若這個指標持續準確，現況較2018年更糟糕，因2018年4月的OIS曲線「倒掛」發生在聯儲局3月加息至1.75厘後，今次則發生在緊縮周期真正開始「之前」，故上次冧市發生在信號出現後5個月左右，不代表今次會一樣，反而可能會更快到來。因此，他認為，目前市場價格處於相當大的下行風險之中。