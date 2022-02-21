【產經評論】通脹疫變民困苦　再來俄烏攔路虎

中美博弈，本就在推動全球供應鏈朝着兩強脫鈎的方向重組，削弱全球化紅利。豈料新冠肺炎疫情持續逾兩年不散，進一步深化國際供應鏈危機，疊加期間各大央行天量「放水」的後遺症顯現，全球超級通脹來襲已是鐵一般的事實。美國將以加息「收水」應對，亞洲新興經濟體須面對匯率不穩及資金流走的問題。奈何近月變種病毒持續擴散，加上俄烏局勢不穩激化通脹危機，只怕經濟復甦無以為繼，內部不穩定因素劇增，必將考驗各地政府的治理能力，政經動盪的骨牌效應若不及時化解，只怕後患無窮！

近月香港的第5波疫情愈演愈烈，感染人數尚未見頂，市道儼如戒嚴，抗疫一塌糊塗，經濟一池死水。再看亞洲區內其他地方，越南單日新增逾4萬宗感染創新高、新加坡平均每日確診數達1.5萬、泰國官員預計至2月底染疫人數或破3萬、印尼單日中招人數接近6萬。由於亞洲區人口多、居住環境較密集，以Omicron變種病毒傳染之快，只怕短期區內確診人數會直線上升，尤其是部分地區選擇冒險重新開放邊境，是福不是禍，是禍擋不過！

疫變本就是對區內經濟復甦的一大威脅，偏偏此時國際間醞釀炮火，所指的是俄烏局勢。本來，一場歐洲戰爭，不至於會直接影響亞洲，問題出在歐洲一旦爆發戰事，美俄互相制裁，勢必進一步打擊全球資源和能源等基本供應，加劇環球通脹。若這迫使美國猛力加息「收水」，勢將觸發避險資金向美元資產「萬劍歸宗」，亞洲股、匯市場瀕危，更甚是利率急升引爆債務危機，連鎖反應實在不容低估。

本來，通脹升溫的同時，若貨幣政策正常化是有序進行，只要經濟復甦步伐跟得上，實在不用過度憂慮。問題是如今疫變與通脹同時發作，令經濟復甦前景充滿變數，一旦再次陷入衰退，疊加物價與利率齊升，對民生經濟，無疑是沉重打擊，更會演變成社會與政局不穩的根源。

難怪「股神」巴菲特多年「軍師」、投資名宿芒格近日坦言，當前的通脹惡劣情況，比1970至1980年代更嚴重、更難解決。他更形容潛在的通脹威脅僅次於核戰，資產泡沫隨時可能破滅，其影響力可以維持10至20年。世界銀行亦警告，由通脹所導致的加息和債務問題，可觸發全球連鎖反應，其禍害之大，恐怕過去幾代人都從未見過，當中全球最貧窮的族群所受的打擊最大，發展中國家近半的中小企恐難以生存。

歸根究柢，過去兩年全球施行無限量寬，本欲以非常規手段緩解經濟壓力，以換取時間消滅疫情，讓市場重納正軌。偏偏中美博弈，全球兩大經濟體無法手牽手合作應對疫情，推動復甦。至今疫情猶在，病毒更不斷變種，加上世界各地的防疫政策存異，疫情難以斷尾，國際經貿活動無法重回舊觀，更不堪的是此際迎來地緣政治風險激化通脹，所謂「前無退路而後有追兵」，如今只能寄望俄烏戰爭打不成，否則全球危矣！大局難挽，就只有各自設法亂世求生！