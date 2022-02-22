戰雲密佈！俄羅斯股市重挫13%　美股期貨受壓

俄烏局勢持續緊張，引發環球金融市場繼續震盪。俄羅斯外長周一(21日)表示，西方國家尚未準備好討論俄羅斯的核心建議；此前美國和英國再次警告，俄羅斯很可能入侵烏克蘭。

有關消息拖累俄羅斯金融市場周一大幅波動，以美元計價的俄羅斯RTS指數收市下瀉達13%；俄羅斯貨幣盧布匯價亦急劇轉弱，每美元兌盧布漲近3%，報79.38。

美國股市周一假期休市，道指期貨報33,829點，跌178點；標指期貨報4,309點，跌34點。

由於擔心俄羅斯入侵烏克蘭可能會擾亂原油供應，國際油價周一上漲，紐約期油報每桶91.45美元，升1.4%；布蘭特期油收報每桶92.73美元，升1.5%。

事實上，烏克蘭東部激戰持續，戰火更向俄羅斯邊境蔓延。俄軍南部軍區周一聲稱，擊斃5名由烏克蘭企圖越境偵察的烏軍士兵及俘虜一人，指他們密謀破壞。親俄武裝指，烏軍打算在東部當巴斯地區發動全面進攻。俄羅斯總統普京同日召開國家安全會議，指將盡一切努力和平解決烏克蘭政府與東部分離組織的問題。

俄羅斯外長Sergey Lavrov在安理會會議上表示，西方沒有做好準備接受莫斯科關於北約不東擴的提議。同時，俄方表示，目前尚未有具體計劃與美國就烏克蘭問題展開討論。

歐盟委員會主席萊恩周日(20日)再警告，若俄羅斯進攻烏克蘭，俄方的國際金融市場及主要貨品進口途徑將會被切斷。