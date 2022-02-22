東方日報B1：科網股愁 恒指24000難守
2022年02月22日 00:18
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多隻遊戲相關股份周一遭拋售，龍頭騰訊挫逾5%。
中資科技股洗倉潮未完！繼上周五內地出台新政促外賣平台降費，觸發美團(03690)股價單日大冧近15%後，市場憂慮新一輪監管陸續有來，周一(21日)更傳出今年內官方恐繼續凍結遊戲版號審批，拖累港股遊戲相關板塊急挫，也連累恒生指數周一曾瀉逾300點，失守24,000點大關，連同全日重挫2.78%的恒生科技指數，續創逾3周低位收市。
承接上周五美股跌勢，恒指周一低開逾200點，午後重磅科技股沽壓加劇，跌幅最多擴至328點，低見23,998點後見支持，最終收跌157點，報24,170點；國企指數收報8,455點，跌81點或0.96%；科指收報5,327點，跌152點。
在周一晚上傳出俄烏緊張局勢升級後，俗稱「黑期」的新加坡港股期指，一度低見23,961點。
港股周一總成交1,437億元，港股通淨買入5.35億元。券商花旗認為，外賣平台降費對美團影響有限，曾帶動股價周一早段反彈逾3%，惟收市跌3.98%，南下資金積極撈底，周一錄淨買入32.15億元。
美團反彈乏力或與內地監管部門繼續出手有關！內媒周一引述消息指，農曆新年前已知悉中央繼續加強防止青少年沉迷的監管行動，不允許出現「廢土」（以核彈、生化危機等環境受嚴重破壞的題材）、「娘化男性」（男性裝扮女性化）、美化日本軍國主義等題材。事實上，去年7月至今，內地已近7個月未有新遊戲獲批版號。
遊戲股周一午後即顯著受壓，行業龍頭騰訊控股(00700)更遭「北水」狂沽30.15億元，股價一度急跌6.25%，低見440.6元，創逾5個月最大盤中跌幅，收市仍跌5.23%，報445.4元，見逾兩個月收市新低。
然而，騰訊除了遊戲外，「元宇宙」業務部署也觸礁，據指騰訊音樂娛樂科技（深圳）元宇宙相關商標申請遭駁回，目前狀態為等待駁回覆審。另網傳騰訊將遭遇「重錘」，且是「足以顛覆騰訊的大錘」，惟騰訊公關部總經理張軍隨即在社交平台澄清，指有關網絡傳言為謠言。
其他科網股亦不斷迎來消息，據指被視為開啟科網行業整治浪潮的螞蟻集團即將接受中央新一輪嚴格調查。市場消息稱，中銀保監等多個監管機構近期要求審查截至1月底止，螞蟻、其子公司及股東的所有業務合作，並需盡快上報結果。母企阿里巴巴(09988)周一隨大市跌3.84%。另螞蟻周一宣布，本月所有使用旗下支付寶香港「商戶碼」的中小商戶，將獲得為期半年的交易費減免。
此外，再有科企縮減跨行業業務，抖音母企字節跳動以2,000萬元人民幣，出售旗下經營海豚股票應用程式(App)的企業。據悉，旗下其他證券業務關連企業也正與潛在交易方接觸。另外，微博(09898)澄清未有裁員，僅對部分組織架構進行調整，惟該股周一收挫4.59%。
香港股票分析師協會主席鄧聲興指，中資科技股需重新估值，因內地監管措施已改變科企的經營環境和盈利能力，而市場亦正評估監管政策會否進一步收緊及其影響，加上息口上升的預期未充分反映，料資金續對板塊保持觀望，建議散戶趁短期出現技術性反彈時減磅。他又預期，眾多中資科技股中，美團「彈力」較強，因其業務承受的監管風險較低。