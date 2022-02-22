東方日報B1：科網股愁　恒指24000難守

承接上周五美股跌勢，恒指周一低開逾200點，午後重磅科技股沽壓加劇，跌幅最多擴至328點，低見23,998點後見支持，最終收跌157點，報24,170點；國企指數收報8,455點，跌81點或0.96%；科指收報5,327點，跌152點。

在周一晚上傳出俄烏緊張局勢升級後，俗稱「黑期」的新加坡港股期指，一度低見23,961點。

港股周一總成交1,437億元，港股通淨買入5.35億元。券商花旗認為，外賣平台降費對美團影響有限，曾帶動股價周一早段反彈逾3%，惟收市跌3.98%，南下資金積極撈底，周一錄淨買入32.15億元。

美團反彈乏力或與內地監管部門繼續出手有關！內媒周一引述消息指，農曆新年前已知悉中央繼續加強防止青少年沉迷的監管行動，不允許出現「廢土」（以核彈、生化危機等環境受嚴重破壞的題材）、「娘化男性」（男性裝扮女性化）、美化日本軍國主義等題材。事實上，去年7月至今，內地已近7個月未有新遊戲獲批版號。

然而，騰訊除了遊戲外，「元宇宙」業務部署也觸礁，據指騰訊音樂娛樂科技（深圳）元宇宙相關商標申請遭駁回，目前狀態為等待駁回覆審。另網傳騰訊將遭遇「重錘」，且是「足以顛覆騰訊的大錘」，惟騰訊公關部總經理張軍隨即在社交平台澄清，指有關網絡傳言為謠言。

香港股票分析師協會主席鄧聲興指，中資科技股需重新估值，因內地監管措施已改變科企的經營環境和盈利能力，而市場亦正評估監管政策會否進一步收緊及其影響，加上息口上升的預期未充分反映，料資金續對板塊保持觀望，建議散戶趁短期出現技術性反彈時減磅。他又預期，眾多中資科技股中，美團「彈力」較強，因其業務承受的監管風險較低。