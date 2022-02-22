歐股收市受挫　德法股齊跌逾2%

市場持續關注俄烏局勢發展。歐股周一(21日)早段向好，英國富時100指數收報7,484點，跌29點或0.39%；法國CAC指數收報6,788點，跌141點或2.04%；德國DAX指數收報14,731點，跌311點或2.07%。

葡萄牙高普（Galp）石油公司宣布，將派發2021年股息每股0.5歐元，高於2020年的0.35歐元，並計劃作1.5億歐元股票回購，其股價收市跌2.94%。

俄烏局勢持續升溫，俄羅斯總統普京周一表示，考慮承認烏克蘭東部頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國的獨立地位。

普京周一在莫斯科召開俄羅斯聯邦安全委員會會議，會上宣布將於當日作出決定，是否承認頓涅茨克和盧甘斯克獨立。最新消息稱，俄羅斯安全委員會會議已經結束，會上並未作出相關決定。

消息指，俄羅斯內政部長向普京指，俄羅斯應該把整個頓涅茨克和盧甘斯克地區，承認為兩個共和國的範圍。分析認為，一旦頓涅茨克和盧甘斯克獲俄羅斯承認獨立，俄軍將有足夠理由派遣軍隊，進入這兩個共和國。

法國總統府早前發表聲明說，美國總統拜登和普京原則上已接受總統馬克龍邀請，舉行視像會面，討論歐洲戰略安全問題。惟俄羅斯克里姆林宮周一指，目前還沒有2人會面的具體計劃。