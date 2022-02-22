通脹幕後推手之一？柴油汽油價格飆升正禍及航運業

柴油和汽油價格飆升帶來的通脹已經延伸至航運業，使行業成本不斷上漲。外媒報道，本周初，鹿特丹的船舶燃料成本達到自2019年末以來的最高水平，較今年年初累漲了23%。

航運業正在承受著柴油和汽油價格飆升的重大壓力，這是由於船用燃料油和煉油廠生產柴油和汽油所用的原料相同，後兩種燃料的利潤不斷飆升，導致生產柴油和汽油更具吸引力，從而海事部門的供應短缺。

至於燃油是航運的最大支出，價格上漲無疑會給本已緊張的全球供應鏈增加更大通脹壓力。

Wood Mackenzie石油產品和煉油分析師Mark Williams表示，這是全球商品價格和通脹如此之高的原因之一。此外，國際海事組織(IMO)2020船舶排放限硫新規 (船舶使用的燃料含硫量上限為0.5%)也在推動船用燃料費用上漲。

在歐洲，0.5%的船用燃料油(即極低硫燃料油，VLSFO)的價格上漲速度比原油更快。

由於製造柴油能帶來高額利潤，煉油商選擇將加氫裂化裝置產生的低硫成分用於柴油，而不是用於船舶的燃料油。

汽油市場也是如此，煉油商將低硫燃料油的原料投入到汽油生產中去，而不是VLSFO，這種情況已經持續一段時間了。

此外，Williams指出，今年早些時候出現套利機會，歐洲的VLSFO因為更高的價格而流向了亞洲，加劇船用燃料油供應緊張形勢。