俄烏局勢激化！美股道期挫逾300點

俄烏局勢持續升溫，俄羅斯總統普京周一(21日)晚發表演說，並簽署命令承認烏克蘭東部頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國為獨立國家，他隨後更下令俄軍在該兩個共和國執行維和任務。法德領袖對普京的決定表示失望，但同時表示準備好與俄方繼續溝通。

美國股市周一休市，指數期貨表現偏軟。道指期貨報33,699點，跌幅再擴至308點；標指期貨報4,289點，跌54點。俄羅斯股市震盪，以美元計價的俄羅斯RTS指數收市下瀉達13%。

市場對風險資產有所規避，虛擬貨幣普遍下挫，比特幣報37,423點，跌2.14%；以太幣報2,611美元，跌1.5%。

普京周一與法國總統馬克龍和德國總理紹爾茨通電話，預早通知有關決定。普京發表接近1小時的全國演說，回顧烏克蘭和俄羅斯歷史，稱現代的烏克蘭完全是由俄羅斯創造，即布爾什維克黨，共產俄羅斯；而前蘇共領袖列寧是烏克蘭的「作者和創造者」。

普京問烏克蘭是否想去共化，稱俄羅斯準備好展示何謂真正去共化。普京又指烏克蘭沒有自己國家的傳統。普京警告如烏克蘭不停止東部的軍事行動，就要為可能持續的血腥事件負上全部責任。

對於普京宣布承認烏克蘭東部兩親俄地區的獨立地位，歐盟批評斥違國際法，美國總統拜登將盡快簽署行政命令，禁止美國公民與頓涅茨克和盧甘斯克地區的新投資、貿易和金融往來。

美國白宮發言人普薩基表示，已經預料到俄羅斯會承認頓涅茨克和盧甘斯克獨立的做法，又強調對親俄兩地區的新限制措施，並不等同於早前提及若俄羅斯入侵烏克蘭時的制裁措施。

另外，歐盟委員會主席萊恩與歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾發表聯合聲明強烈譴責。聲明批評這決定公然違反國際法和明斯克協議。歐盟將對參與這非法行為的人採取制裁措施。英國外相卓慧思周一表示，周二(22日)將宣布制裁俄羅斯的措施。