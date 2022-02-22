廖嘉豪：留意債市潛在機會

美國加息周期或將展開，投資者需考慮調整資產配置，繼續降低風險並適應不斷變化的市場環境，例如可開始利用中期利率上升的機會。

環球股票策略方面，或應繼續減持成熟市場中小型股票，並保留大型股、高質素股息增長股（即長期領導者），維持特定主題的策略性部署，包括人口壽命延長（醫療保健/製藥）和數碼化（網絡安全軟件、支付和金融科技）等大趨勢的持倉。地區方面，中資股繼續具反彈潛力，去年中國股市下跌超過30%，政策制定者已扭轉宏觀經濟緊縮措施，轉向寬鬆。

筆者對環球債券看法較之前樂觀，建議大家或可提高對全球固定收益工具的偏好，當中主要針對中年期美國國債和高投資級別公司債券。因為這個固定收益領域的投資價值漸增，聯儲局加息預期下，5年期美國國債收益率過去12個月已上漲了150個基點。大家或可透過減持部分股票和浮動利率貸款，重新分配資金以提高對高評級中年期債券佔組合比重。貸款和高收益債券與美國股票的相關性很高（與2010年以來標準普爾500指數的月回報率比較，關連程度分別達63%和76%）。從另一個角度看，宏觀政策風險增加和近期美國經濟增長可能放緩，固定收益資產亦可重新獲考慮為風險緩沖劑的傳統角色。鑑於整體上更有利的屬性，我們仍然持有貸款來代替高收益債券配置。

聯儲局很大機會下個月結束量化寬鬆計劃，並暗示將在年內開始量化緊縮措施，迫使私人貸方在不印鈔票的情況下為更大份額的美元借款融資。美國政策利率處於谷底，經濟當然可以承受一定程度的貨幣緊縮，符合歷史周期。然而，隨着縮表和可能的50個基點加息行動作為聯儲局下個月的第一步（以及今年四次或更多次加息），貨幣政策將在短時間內急劇離開寬鬆。

生產和就業回暖可能在2022年繼續支持環球經濟增長，到2023年或減速。美國通脹回落很可能會穩定投資者對經濟增長的預期，並保持政策和市場收益率受控，這與我們核心看好的投資部署配合。最近股市和利率敏感資產下跌約10%，已經對聯儲局的預期政策路線作出反應。然而，即使是逐漸收緊的貨幣政策、進一步供應中斷的風險以及不可避免的增長放緩，都在一定程度上改變了股票的風險/回報計算。

自2021年年中以來，筆者已建議或將10%的平衡投資組合分配至全球股息增長股票。年初至今，這些股票的表現優於投機性增長股和大多數周期性行業。隨着提高高質素收息工具的持倉，我們的資產配置，正逐漸轉向同時兼顧更多高風險和低風險資產的標準「槓鈴」策略。從歷史上看，與未多元化的投資組合比較，這配置有望提供了更高的風險調整回報。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪