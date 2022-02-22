道期挫逾400點　金價重上1900美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.14；港匯見7.801；離岸人民幣(CNH)報6.3285；美元兌日圓處114.50；歐元報1.1301，英鎊報1.3587。金價處1,908.89美元。布油報94.87美元，紐油處93.33美元。比特幣跌約3%，報3.72萬美元。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水270點。

●道指期貨報33,555點，跌幅再擴至452點；標指期貨報4,270點，跌73點。俄羅斯股市震盪，以美元計價的俄羅斯RTS指數收市下瀉達13%。

●美國銀行證券表示，從近期的資金流動，留意到在市場受到加息預期所衝擊之下，未來6個月內出現經濟衰退的可能性正灰增加。

●俄羅斯總統普京宣布承認烏克蘭東部兩親俄地區的獨立地位，歐盟批評斥違國際法，美國總統拜登將盡快簽署行政命令，禁止美國公民與頓涅茨克和盧甘斯克地區的新投資、貿易和金融往來。

●布蘭特4月期油收報每桶95.39交元，升1.85美元或1.98%。美國金融市場周一休市，紐約期油於電子交易時段升2.88美元或3.16%，報每桶93.95美元。

●即月恒生指數夜期收報23,962點，跌206點，低水208點，成交20,606張。

●紐約期金於電子交易時段升6.8美元或0.36%，報每安士1,906.6美元。

●世界貿易組織(WTO)發布的一份報告顯示，去年全球商品貿易面臨的供應鏈中斷問題，可能終於出現緩和迹象。

●美國聯儲局理事鮑曼(Michelle Bowman)表示，該局官員在3月的貨幣政策會議上，將討論是否加息25個點子還是50個點子，而現時判斷是否加息50個點子還言之過早。

●英國富時100指數收報7,484點，跌29點或0.39%；法國CAC指數收報6,788點，跌141點或2.04%；德國DAX指數收報14,731點，跌311點或2.07%。