林嘉麒：資金轉移　投資風向已變

過去一周，俄羅斯與烏克蘭局勢發展決定了金融市場的一切。回顧各主要資產表現，僅得黃金一枝獨秀，全周升幅有3%。環球市場上周是處於一個地緣對沖狀況，就是因為烏克蘭局勢問題，進一步觸發資金投向黃金避險。據官方數字，截至上周二的一周，市場淨買入逾4萬張黃金期貨合約，芝加哥商品期貨交易所的黃金淨長倉合約超過12萬張，為去年11月中以來最多。

現時黃金白銀比率(Gold-Silver Ratio)由78.8升至79.1，仍處於正常水平。上述比率愈高，反映市場對工業用途的銀需求減少，意味對經濟前景有保留，而現水平代表市場仍相信經濟處於擴張期。如果地緣因素持續，黃金會繼續發揮避險作用，純以技術形態分析的話，金價在每安士1,845至1,850美元水平整固後，短線上升的機會率仍高。

當然，對黃金存在樂觀情緒之餘，不能忽略的是全靠通脹高企及環球央行「收水」，均對黃金升勢構成掣肘。過去多次提及，黃金已不再是投資者長線避險的工具，儘管金價過去一周表現出色，惟相信上升空間已有限，故買金博升似是投資「雞肋」，短炒則無妨。

上周跌市中，只有MSCI新興市場指數跌幅僅1%左右，算是跑贏。從年初至今看，新興及亞太區市場表現比成熟市場及美股為佳。

美國幾大指數之中，代表增長型的納斯達克指數及羅素2000指數又遠遜於以傳統股佔比較多的道指。上述幾個指數表現，印證市場年初提出的資金轉移論，資金由成熟市場轉到新興市場，及由增長股轉到價值型股份。

資金流方面，股市仍繼續吸金，區內及新興市場持續錄得資金流入，債券市場則繼續走資。資金由債市流向股市，由美股及成熟市場流向新興市場股市，由增長股轉向價值型股票的3個層面資金大轉移，觸發點其實只得一個，就是環球央行啟動加息周期，對債市構成波動及對高估值股票構成溢價扣減。當然，短線而言，來自烏克蘭局勢問題，令市場充斥地緣不穩因素，能見度低。因此，投資者仍會集中於地緣對沖，資產市場似乎要延續上周走勢。

慶幸的是，舊經濟股支撐大市，令周一(21日)恒指未見跌太多。過去一個月，恒指徘徊於100天線的情況已改變，指數回試至50天線尋找支持。要留意，1月初及下旬走勢是一底高於一底，要保持這個反彈勢頭，恒指23,500點不容有失，否則又要延續由去年3月開始形成的跌浪。

獨立股評人 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，未持有以上股份)