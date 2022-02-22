港股瀉近600點　阿里巴巴挫半成　滙豐跌逾2%

俄烏局勢升溫，歐美聲言將會對俄羅斯作出制裁措施。港股裂口低開477點後最多挫583點，恒生指數低見23,586點，暫維持逾500點跌幅。科技指數曾跌143點，至5,183點的歷史新低，暫仍跌過百點；國企指數跌近200點，主板成交360億港元。

科網及金融股合力拖低大市，阿里巴巴挫4.7%；美團跌3%；京東集團及小米集團跌2.1%；騰訊跌1.5%。滙豐控股跌2.2%；友邦保險及中國平安跌2.6%；香港交易所跌2.4%。

汽車股沽壓重，吉利汽車跌5.2%；比亞迪股份跌3.5%；長城汽車跌4.4%；理想汽車及小鵬汽車跌逾3%；北京汽車及東風集團跌逾2%。

歐美聲言將向俄羅斯作出制裁措施，俄鋁股價應聲下瀉22%，低見6.18元；最新仍跌逾17%。

俄羅斯總統普京周一(21日)宣布承認烏克蘭東部兩親俄地區的獨立地位，歐盟批評斥違國際法，美國總統拜登同日簽署行政命令，禁止美國公民與頓涅茨克和盧甘斯克地區進行新的投資、貿易和金融往來。另外，美國政府要求國務院派駐烏克蘭的剩餘人員撤走。

【09:20】港股開市挫477點 科指創新低 阿里巴巴跌5%

俄烏局勢急轉直下，道指期貨挫逾400點，日股曾挫逾500點。港股開市跟隨外圍急跌477點或1.97%，恒生指數報23,692點；國企指數低開168點或1.99%，報8,287點；科技指數跌119點或2.25%，報5,207點，再創新低。

大型科網股領跌，阿里巴巴跌5.1%；網易跌3.4%；騰訊跌2.9%；美團跌2%；小米集團跌1.8%；京東集團跌1.7%。

金融股都受壓，滙豐控股跌1.8%；友邦保險及中國平安跌2%；招商銀行跌3.1%；建設銀行跌1.5%。

油價漲逾3%，石油股逆市做好。中國石油開市升1.4%；中國海洋石油升1.2%。