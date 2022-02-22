鄧聲興：商湯未來業績前景看好　上望目標8.5元

集團專注於計算機視覺軟件的人工智能軟件公司，目前商業化潛力初現。受益於需求大幅提升，2021年上半年集團實現營收1,651.8百萬人民幣，按年增長91.8%；其中，智慧商業和智慧城市為營收增長的主要驅動力。

集團專有人工智能基礎設施(SenseCore)，集中量產人工智能模型，現已開發超過2.2萬個用於不同應用的商用人工智能模型，涉及多個垂直行業。據沙利文報告，人工智能軟件將是未來10年增長最快的商業領域之一。2025年全球人工智能軟件的市場規模將達1,218億美元，自2020年起的複合年增長率為31.9%。中國計算機視覺軟件市場預期將按43.5%的複合年增長率，從2020年167億元人民幣，增至2025年1,017億元人民幣。

由於AI市場空間廣闊，以及集團在計算機視覺AI領域持續保持龍頭地位，對其未來的業績前景看好。阻力位為8.5港元，支持位見5元。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)