【高盛推介】滙豐中午公布業績　績前點部署？

高盛(亞洲)有限責任公司：將於周二(22日)公布業績的滙豐控股，周一(21日)升約0.9%，周二早段則回調。現報57.35港元，跌約2.1%。市場料截至去年底止全年，受惠經濟前景好轉及期內預期信貸損失錄得撥回淨額，滙控列帳基準除稅前利潤預測介乎188.58億至195.49億美元，按年升1.15倍至1.23倍。券商普遍給予看好評級，目標價最高68.8元。

觀察個股輪證資金流向，資金兩邊部署，認購證於上周五(18日)及本周一共錄得約1,230萬元資金流入。認沽證於周一獲資金轉向流入，有約250萬元。

牛熊證方面，牛證及熊證於周一均繼續獲資金流入。流入牛證的資金有約150萬元，並集中在53元收回區域的產品。周一流入熊證的資金有約140萬元，並較集中在62至64元收回區域的產品。

滙豐購24815，行使價68元，2022年9月21日到期，實際槓桿10.1倍，2個月期以上產品中，槓桿最高之一兼低面值。

滙豐購22709，行使價63.98元，2022年10月21日到期，實際槓桿8.6倍，貼價、高敏感度。

滙豐牛51122，收回價55元，行使價54元，換股比率100，槓桿比率16.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

滙豐沽24557，行使價48.83元，2022年7月22日到期，實際槓桿6.9倍，市場上面值低於0.25元產品中，條款最貼價。

滙豐沽22456，行使價46.45元，2022年7月11日到期，實際槓桿7.7倍，高槓桿、低街貨。

滙豐熊67995，收回價60元，行使價61元，換股比率100，槓桿比率13.0倍，市場上槓桿最高貼熊。

滙豐熊50444，收回價65元，行使價66元，換股比率100，槓桿比率5.6倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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