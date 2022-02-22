【高盛推介】騰訊連挫3日 過億資金低吸好倉
2022年02月22日 11:17
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(21日)急挫至440港元水平，跌約5.2%，周二(22日)早段繼續受壓。早上低開見432.2元的一個半月低位後跌幅收窄。現報437元，跌約1.9%。吸引資金積極趁低吸納。
有報道引述消息指內地停發遊戲版號，但國家新聞出版署相關部門的相關人士受訪表示，澄清指並沒停發，及指目前仍在正常接收遊戲公司的版號申請。有報道指有用戶於社交媒體發布騰訊將被重錘的消息，騰訊代表及後澄清指該言論為謠言。
觀察個股輪證資金流向，周一資金趁低積極吸納好倉，錄得超過1億元資金流入。當中周一流入認購證的資金有約6,140萬元，流入牛證的資金有約4,480萬元，並分布各收回區域的產品。
淡倉方面，認沽證於上周三(16日)至上周五(18日)共錄得約900萬元資金流入後，周一資金轉向沽出獲利。周一部署熊證的資金沽出較遠收回價的產品，並轉倉流入490元收回區域的產品，追加淡倉，換取更高槓桿。
周一文章提及科網股急挫，如要博反彈應揀選貼價證，詳細原因可參考高盛教學文章(https://www.gswarrants.com.hk/tc/article/263/ )，詳細解釋因由。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的低街貨騰訊購(18432)。貼價選擇可留意年期約2個月的低街貨騰訊購(19332)。價外選擇可留意年期約2個月，屬進取選擇的騰訊購(18052)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(68632)，遠牛選擇可留意騰訊牛(55094)，與現價有約25及35元收回距離。
騰訊購18432，行使價483.69元，2022年4月29日到期，實際槓桿11.4倍，貼價、高槓桿、低街貨。
騰訊購19332，行使價466.02元，2022年4月26日到期，實際槓桿10.6倍，貼價、高敏感度、緊貼正股升跌。
騰訊購18052，行使價519.42元，2022年4月29日到期，實際槓桿12.5倍，價外、高槓桿、進取選擇。
騰訊牛68632，收回價412.62元，行使價409.9元，換股比率485.437，槓桿比率14.1倍，高槓桿近牛。
騰訊牛55094，收回價400元，行使價397.2元，換股比率500，槓桿比率10.3倍，近35元收回距離遠牛。
騰訊沽20220，行使價373.59元，2022年5月26日到期，實際槓桿8.5倍，高槓桿、低街貨。
騰訊熊53419，收回價490.29元，行使價493.2元，換股比率485.437，槓桿比率7.7倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。