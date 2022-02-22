【高盛推介】騰訊連挫3日　過億資金低吸好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(21日)急挫至440港元水平，跌約5.2%，周二(22日)早段繼續受壓。早上低開見432.2元的一個半月低位後跌幅收窄。現報437元，跌約1.9%。吸引資金積極趁低吸納。

有報道引述消息指內地停發遊戲版號，但國家新聞出版署相關部門的相關人士受訪表示，澄清指並沒停發，及指目前仍在正常接收遊戲公司的版號申請。有報道指有用戶於社交媒體發布騰訊將被重錘的消息，騰訊代表及後澄清指該言論為謠言。

觀察個股輪證資金流向，周一資金趁低積極吸納好倉，錄得超過1億元資金流入。當中周一流入認購證的資金有約6,140萬元，流入牛證的資金有約4,480萬元，並分布各收回區域的產品。

淡倉方面，認沽證於上周三(16日)至上周五(18日)共錄得約900萬元資金流入後，周一資金轉向沽出獲利。周一部署熊證的資金沽出較遠收回價的產品，並轉倉流入490元收回區域的產品，追加淡倉，換取更高槓桿。

騰訊購18432，行使價483.69元，2022年4月29日到期，實際槓桿11.4倍，貼價、高槓桿、低街貨。

騰訊購19332，行使價466.02元，2022年4月26日到期，實際槓桿10.6倍，貼價、高敏感度、緊貼正股升跌。

騰訊購18052，行使價519.42元，2022年4月29日到期，實際槓桿12.5倍，價外、高槓桿、進取選擇。

騰訊牛68632，收回價412.62元，行使價409.9元，換股比率485.437，槓桿比率14.1倍，高槓桿近牛。

騰訊牛55094，收回價400元，行使價397.2元，換股比率500，槓桿比率10.3倍，近35元收回距離遠牛。

騰訊沽20220，行使價373.59元，2022年5月26日到期，實際槓桿8.5倍，高槓桿、低街貨。

騰訊熊53419，收回價490.29元，行使價493.2元，換股比率485.437，槓桿比率7.7倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

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