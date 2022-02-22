滙豐去年多賺逾1倍　派第2次股息每股18美仙

滙豐股價績後捱沽，最多跌4%，至56.2元日中低位，最新仍跌3.6%，報56.4元。

去年滙控預期信貸損失及其他信貸減值準備變動繼續錄得淨回撥9億美元。若撇除貨幣換算差額及重大項目等一次過的因素，去年經調整除稅前盈利按年升78.59%，至219.16億美元；純利按年增2.23倍，至126.07億美元。

去年淨息差為1.2厘，按年下跌12點子，惟已於2021年下半年回穩。集團⾏政總裁祈耀年表示，當前淨利息收益的前景明顯較為正⾯，若利率政策符合現時市場共識所引伸的預期，預計將於2023年達到⾄少10%的有形股本回報率，較先前預期提早⼀年。

滙控去年普通股權⼀級資本比率為15.8%，下跌0.1個百分點。祈耀年預期，今年的風險加權資產將因應業務增⻑、收購項⽬及監管變化⽽錄得中單位數增⻑，但會被額外的風險加權資產削減措施所部分抵銷。在有關增⻑及資本回報的帶動下，預期今年普通股權⼀級比率將恢復⾄14至14.5%的正常營運⽬標範圍。

不過，去年第4季港區稅前利潤5.11億美元，按年跌逾58%，按季更大減71.16%。對亞洲地區盈利的貢獻同時大減，由去年第3季的53.64%縮至25.42%，重要性減半。亞洲區去季稅前利潤20.1億美元，按年減少逾一成，按季大減39.14%。祈耀年表示，踏入今年集團⼤部分業務均呈現良好發展趨勢，預期於年內可實現中單位數增⻑。然⽽，亞洲財富管理業務於今年首季的表現預期會較為疲弱。

集團主席杜嘉祺表示，地緣政治緊張局勢是集團屢⾒不鮮和必然⾯對的事，未來會繼續關注地緣政治對業務和客⼾的影響。雖然中美關係依然是外圍環境的重⼤因素，但⽬前預期兩國關係短期內不會有明顯變化，亦料中英關係帶來的雙邊經濟利益，⾜以抵銷各種短期壓⼒。

滙控指，集團已就是否恢復按季派息作出檢討，唯現時不擬於2022年内恢復此安排。未來數年集團將繼續檢討是否恢復按季派息，並於2023年2⽉發布2022年業績時或之前再交代最新情況。