【產經直播】股市風高浪急要以守為攻？

據乘聯會數據顯示，今年1月內地新能源汽車市場滲透率為16.6%，與去年同期提升近10個百分點。另外，市場又預計，2022年全年內地新能源汽車銷量將達480萬輛，按年增長38%；加上油價高企，轉投電動車先係王道？

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