【產經直播】股市風高浪急要以守為攻？
2022年02月22日 12:09
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俄烏緊張局勢升溫，加上市場再度憂慮中央會對科網企業，推出新一輪監管政策，港股周二(22日)一度急瀉逾800點，震盪市想加強倉位防守力，大包圍買Global X 恒生高股息率ETF(03110)最穩陣？
港股踏入業績期，滙控(00005)今日(22日)中午率先派成績表，市場收唔收貨？股價衝上60元有幾大機會？
據乘聯會數據顯示，今年1月內地新能源汽車市場滲透率為16.6%，與去年同期提升近10個百分點。另外，市場又預計，2022年全年內地新能源汽車銷量將達480萬輛，按年增長38%；加上油價高企，轉投電動車先係王道？
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