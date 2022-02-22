小米股價跌3%　麥格理降銷量預測　滙研下調目標價

●麥格理下調今年小米銷量預測300萬部

麥格理指出，展望2022年，將小米銷量預測下調300萬部至1.98億部，按年增3%，預期面對榮耀在線上渠道的競爭，小米在內地智能手機市佔率將下降。由於競爭激烈，相信小米於印度的市場份額增長會減少，其他海外市場增長料放緩；下調其目標價至16.81元，評級維持「中性」不變。

●滙豐研究降小米目標價下調至14.9元

滙豐研究報告表示，小米股價由年初至今已調整了13%，因為投資情緒轉差的速度比之前預期快，為反映互聯網服務增長放緩及汽車業務的運營成本上升，將小米2022至2023年的淨利潤預測下調4%至8%。

滙研又指，智能手機市場競爭加劇，以及宏觀經濟疲軟下對互聯網監管將更嚴格，估計小米智能手機出貨量預測，由2022年2.22億部，降低至2.12億部；評級由「買入」下調至「持有」，目標價亦由36.5元調低至14.9元。