高盛：俄烏亂局或令美股再挫6% 歐日股市更傷

高盛發表報告指出，若然烏克蘭爆發「全面衝突」再加上「懲罰性制裁」，可能導致美股從上周五(18日)收市水平再跌6%，歐洲和日本股市的跌幅會更大。

美股上周五收報34,079點，跌232點或0.68%，標指收報4,348點，跌31點或0.72%，納指報13,548點，跌168點或1.23%。

高盛報告提到，地緣政治動盪是最難把握的交投因素，基於近期全球資產對盧布的敏感度進行計算，在最糟糕的情境下，俄羅斯盧布下跌10%將推動油價上漲13%，並導致基準美國國債孳息率下跌27個基點。

隨着烏俄緊張局勢升級，交易員紛紛湧入美國國債並拋售股票，投資者試圖對沖投資並為可能的情況做準備。高盛稱，儘管俄烏局勢似乎在1月主要影響了本地資產，但對全球資產的溢出效應在2月更加明顯。如果風險進一步加劇，並轉向直接衝突的情境，加上懲罰性制裁，那政治風險溢價的升勢很可能會持續。

股市方面，高盛預計在最糟糕情境中，歐洲和日本股市將下跌約9%，納斯達克指數會下跌近10%，歐元兌美元將下跌2%。反之，如果局勢降溫將令盧布轉強，美國股市料會漲約6%，美國國債孳息率將上漲。