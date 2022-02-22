瑞信醜聞餘波！歐洲議會籲將瑞士列入「黑名單」

外媒爆料指瑞士信貸(Credit Suisse)自1940至2010年間，懷疑大量戶口被用作洗錢等非法用途。瑞信隨即否認指控，但歐洲議會的主要政治組織呼籲對瑞士的銀行業務進行審查，並可能將瑞士列入歐盟的「dirty-money」黑名單。

歐洲議會最大黨團「歐洲人民黨(EPP)」呼籲歐盟委員會重新評估「瑞士為高風險洗錢國家」。德國籍歐洲議會成員Markus Ferber表示，「瑞士機密」的調查結果表明，瑞士銀行在防洗錢方面存在巨大缺失。當瑞士銀行未能準確運用防洗錢標準時，瑞士本身就會成為一個高風險的司法管轄區。

歐盟已將伊朗、緬甸、敘利亞及北韓等20多個國家列入為在反洗錢規則及做法存在缺陷的國家。倘瑞士也被列入，將成為名單中首個歐洲國家。

報道指，瑞信有超過1.8萬個銀行帳戶資料外洩，調查該批資料後，有證據顯示部分用戶利用銀行參與嚴重罪行，包括洗錢及毒品販賣，而相關帳戶資產總價超過1,000億美元(約7,800億港元)。瑞信發表聲明否認涉及違法活動，又指該批戶口其中約9成已經關閉。