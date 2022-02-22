部署走出疫情陰霾？調查：三成基金經理擬擴充投資者團隊

另類投資管理協會(AIMA)和會計師行畢馬威發表一份調查顯示，有32%基金經理表示會擴充投資者團隊，使投資者團隊在集資和投資者關係方面在公司內部扮演更重要的角色，以適應新冠疫情爆發所形成的新工作環境。

在投資者需求的推動下，產品創新已成為眾多基金經理的首要大事，也促使不少基金經理推出新形式的個人化投資者產品，並進軍新的投資類別，特別是在私人市場。略低於半數(46%)的受訪者預測混合對沖或私募股權產品在未來12個月將大受歡迎，另有33%的受訪者則相信受捧的會是私人信貸。展望2022年，42%的受訪者認為監管是未來12個月最主要關注事項。

畢馬威中國資產管理亞太區主管合夥人廖潤邦指，調查顯示對沖基金行業正通過把握和應對產品創新和產品的複雜性、即將來臨的合規挑戰及不間斷的人才需求這多方面所帶來的機會和挑戰，繼續行業的靈活發展。與此同時，行業的經營模式正為混合式工作環境轉型，部署2022年和今後的下一個發展階段。

AIMA調研及傳訊全球主管Tom Kehoe表示，今年的調研結果顯示，對沖基金行業已部署加快走出疫情陰霾，部分基金公司正採取新的方法提升業務模式的效率，開發新的投資者解決方案以加深它們與投資者客戶之間的聯繫。

是次調查訪問了162 名資產管理規模(AUM) 約1萬億美元的對沖基金經理。