屯門新合里1號商廈放售 意向價7.8億元
2022年02月22日 14:57
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戴德梁行表示，該行獲佳源國際控股(02768)委託放售屯門新合里1號全新商用大廈，物業將以現況交吉及連名命權一併出售，意向價約7.8億港元。同時放售毗鄰的新合里3號滙賢一號最高4層商業樓層，每方呎意向價9,300元，每層意向價約8,835萬元，4層合共約3.53億元。
該行指出，其中屯門新合里1號位處新合里與天后路交界，三面單邊，剛完成整幢活化裝修工程。物業低層可作商舖用途，高層作寫字樓，大廈樓高10層，批准建築面積約81,500方呎，外牆可安裝廣告。
至於新合里3號滙賢一號最頂四層，即27至30樓全層商業樓層，每層15個單位共約9,500方呎，每個單位內置洗手間，單位面積由490至797方呎，買家可逐層洽購。項目已入伙，大部分單位已拆售及租出，呎租約20至25元，而最近登記買賣成交呎價約6,800至8,250元。
戴德梁行執行董事、香港資本市場主管高偉雄表示，政府未來大力發展新界西北區發展，人口大增，相關商業及商舖零售需求急增。而活化工業項目在疫情嚴峻下仍錄成交，如上周觀塘駿業街58號活化工廈宏開中心，以約7.6億元易手，呎價約7,800元。