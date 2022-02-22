屯門新合里1號商廈放售　意向價7.8億元

該行指出，其中屯門新合里1號位處新合里與天后路交界，三面單邊，剛完成整幢活化裝修工程。物業低層可作商舖用途，高層作寫字樓，大廈樓高10層，批准建築面積約81,500方呎，外牆可安裝廣告。

至於新合里3號滙賢一號最頂四層，即27至30樓全層商業樓層，每層15個單位共約9,500方呎，每個單位內置洗手間，單位面積由490至797方呎，買家可逐層洽購。項目已入伙，大部分單位已拆售及租出，呎租約20至25元，而最近登記買賣成交呎價約6,800至8,250元。

戴德梁行執行董事、香港資本市場主管高偉雄表示，政府未來大力發展新界西北區發展，人口大增，相關商業及商舖零售需求急增。而活化工業項目在疫情嚴峻下仍錄成交，如上周觀塘駿業街58號活化工廈宏開中心，以約7.6億元易手，呎價約7,800元。