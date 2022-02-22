內地房策鬆綁延至一線城市　傳人行促上海增加貸款

內地媒體引述消息人士透露，人民銀行上海總部敦促商業銀行加快審批房貸，並確保未來數月增加房貸及開發商貸款，而且增速應較其他貸款快。反映當局放寬樓市調控措施，正擴大至一線城市。

內地官媒周一(21日)報道，工、農、中、建、交及郵儲等六大銀行，即日起下調廣州地區房貸利率，首套房優惠審批利率從先前的貸款市場報價利率(LPR)加100點子，下調至LPR加80點子；二套房由LPR加120點子下調至LPR加100點子。

另外，春節前後重慶、江西贛州的銀行，已將首套房首期比重降至20%。中行 、農行、工行、建行等四大國有銀行，也將山東荷澤的首期成數，由3成降至2成。目前多數城市仍規定首期為樓價3成。人行上月已將5年期LPR下調5個點子，至4.6%；而5年期LPR是房貸等長期貸款的參考指標。

此舉顯示，在決策官員試圖引導內地樓市軟着陸的情況下，小城市出現的樓市規定鬆綁迹象，開始延伸至部分大城市。雖然多數住宅銷售來自三、四線城市，但上海等一線城市通常被視為買家信心風向球。