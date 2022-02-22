滙豐邵偉信︰內房危機影響有限　料今年派息比率提高

滙控另宣布再推10億美元股份回購計劃，他指，目前集團仍處於上一次20億美元回購計劃的中階，這次的新回購計劃將尋求在今年4月底或5月初在股東大會後啟動。

他又稱，滙控在內房領域的風險敞口約200億美元，其中約一半以上在香港入賬，強調至今該行在內房的風險敝口上沒有發生任何違約事件，加上撥備足夠覆蓋去年底內房流動性緊張造成的風險，不預期內房行業問題將為集團資產質素造成重大影響。

滙控去年香港區稅前利潤大減，亞洲區利潤同告縮水。集團行政總裁祈耀年表示，市場動盪對股票經紀等項目產生的負面影響較預期中大。另疫情下香港約一半分行關閉，影響財富管理銷售，預期亞洲區首季收入或被拖累，惟相信疫情相關影響僅為暫時性。隨加息預期升溫，他對香港業務前景有信心，預期今年香港業務將大幅回升。本港防疫措施嚴格，他強調，沒有計劃調遷駐港的高級管理層。

早前有報道指滙控為留人才增加初級銀行家花紅，邵偉信表示，投資銀行、技術人員等領域的人才競爭激烈，集團2021年度花紅資金池按年增近30%，令薪金支出壓力增加，料投行和科技等部門將出現人手短缺問題。