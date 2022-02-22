道期冧逾400點 油價飆5%
2022年02月22日 16:11
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美匯指數報96.14；港匯見7.8025；離岸人民幣(CNH)報6.3362；美元兌日圓報114.82；歐元企1.1312，英鎊處1.3573。金價報1,910美元。油價抽升，布蘭特期油最新升3.93%，報99.14美元，紐約期油升5.11%，報95.72美元。比特幣企3.6萬美元水平。道指期貨冧412點。
●市後關注點
22:00 美國去年12月S&P/CS20座大城市樓價指數
22:45 美國2月Markit製造業採購經理指數（PMI）
22:45 美國2月Markit服務業採購經理指數（PMI）
23:00 美國2月諮商會消費者信心指數
●恒生指數全日收報23,520點，跌650點或2.69%。國企指數收報8,270點，跌185點或2.19%；科技指數創新低，收報5,226點，跌100點或1.89%。主板成交1,469億港元。https://bit.ly/3p6CT9f
-滙豐去年多賺逾1倍，派第2次股息每股18美仙。
-傳電商業務「小鵝拼拼」將關停，騰訊：基於戰略聚焦考量。
-恒生去年少賺16%派息1.8元，績後股價跌10%。
●滬綜指收跌33點，遊戲板塊受壓，三七互娛挫9.9%，游族網絡及完美世界齊跌4%。https://bit.ly/352YecS
●中國經濟：
-人行上季處罰32個拒收現金單位，罰款最高10萬人幣。
-財政部部長：內地今年將實施更大規模減稅降費。
-內地暫緩存取5萬人民幣以上需登記資料新規。
-內地房策鬆綁延至一線城市，傳人行促上海增加貸款。
●部署走出疫情陰霾？調查：三成基金經理擬擴充投資者團隊。
●加入制裁！日本擬限制對俄羅斯出口晶片。
●瑞信醜聞餘波！歐洲議會籲將瑞士列入「黑名單」。
●大摩：內地遊戲發行商正攻海外，不信中央推更嚴格規則。
●比特幣失守3.7萬美元，分析料再跌近兩成。
●漠視監管！蘋果又遭荷蘭罰款逾4,400萬元。
●俄烏局勢緊張，鋁價升至2008年以來高位。
●資金棄債轉股，貨幣市場今年首7周撤走近1.24萬億。