【產經直播】港股遇冷 市底轉弱？
2022年02月22日 16:17
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受累俄烏局勢持續緊張，以及內地重吹監管風，港股周二(22日)一度跌超過800點，收市仍跌650點，報23,520點。港股市底係咪轉弱？咩位有支持？
內地上周五(18日)起傳出一系列對新經濟股的監管措施，包括外賣平台降費、抵制元宇宙炒作，最新有指螞蟻集團又遭查，一眾新經濟股捱沽。監管措施難測，投資者宜觀望？
滙豐控股(00005)去年多賺逾倍，有派息兼再回購，但市場唔多buy，雖然股價跌逾3%，但大摩仍將滙控目標價由58.2元調高至59元；另外，同系恒生銀行(00011)去年少賺16%，兼且全年派息僅5.1元，按年減少7.27%，股價績後大跌1成；不過在市場預期，聯儲局將於3月大幅度加息，銀行股仍然可以睇好？
燃氣板塊沽壓重，主要受累天倫燃氣(01600)配股後股價急跌，燃氣股可否博反彈？投資者如何部署？
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