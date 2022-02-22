【產經直播】港股遇冷　市底轉弱？

受累俄烏局勢持續緊張，以及內地重吹監管風，港股周二(22日)一度跌超過800點，收市仍跌650點，報23,520點。港股市底係咪轉弱？咩位有支持？

內地上周五(18日)起傳出一系列對新經濟股的監管措施，包括外賣平台降費、抵制元宇宙炒作，最新有指螞蟻集團又遭查，一眾新經濟股捱沽。監管措施難測，投資者宜觀望？

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