恒生：去年少賺16%受內房撥備上升拖累

財務總監梁永樂指，調高的信貸損失撥備中大多數已有抵押品及預期信貸損失準備，僅約一成的貸款額需要啟動程序收回損失，形容風險「不算很高」。他表示，業績中的預期信貸損失是基於去年12月的經濟環境進行評估，今後情況要將視乎疫情對經濟預測及實體經濟的影響，才能確定今年上半年的信貸損失會否上升。

去年淨利息收益率下跌24個點子，為1.49厘。梁氏預期，去年下半年的淨息收益率回升至1.51厘，認為雖然美國預期加息，惟港息走勢會有滯後，料上半年淨利息收益率未必會大幅上升，而下半年港息或會開始微調，從而推高下半年淨利息收入。

隨息率上升或進一步影響本港樓市，梁氏指樓市走勢仍取決於整體供應及需求、市場預期的息率走勢等因素。料各國進入加息周期後，短期內或將影響樓市，惟相信經濟持續改善下可以抵銷加息影響。