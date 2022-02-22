中環甲級商廈空置率回落至7.7%

仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指出，本港爆發第五波新冠疫情前，整體甲級寫字樓租賃市場仍然活躍，截至1月底，整體市場的空置率回落約零點2個百分點至約9.4%，當中中環及灣仔/銅鑼灣空置率同下跌約零點3個百分點。而空置情況最嚴重的九龍東，空置率亦大幅回落約0.9個百分點。

該報告顯示，1月底中環甲廈空置率約7.7%，較去年12月底達約8%有明顯改善，而上月底灣仔/銅鑼灣空置則約9.3%，再對上一個月為9.6%。至於九龍東空置率下跌後仍錄約12.4%。不過其他地區表現不理想，如港島東甲廈空置率維持7.5%，尖沙咀則回升約0.1個百分點至約10.4%。

事實上，租賃需求回升及新增供應的預租樓面得以落實，寫字樓租賃市場連續4個月錄得正吸納量，上月底就錄得約647,100方呎樓面被吸納。上月較矚目的成交為物流服務供應商租用觀塘城東誌約40,600方呎樓面，以整合其在九龍東的辦公空間。

仲量聯行香港租賃業務主管鮑雅歷表示，租賃需求改善支持整體甲級寫字樓租金於去年12月按月上升0.2%後，上月再攀升約0.2%。主要分區市場中，中環、尖沙咀和九龍東均錄得輕微租金升幅。縱使各界已因應感染人數增加，再次作出特別工作安排，但對寫字樓的影響將較2020年疫情初期的影響輕微。相信寫字樓的租賃需求於疫情穩定後將會改善。

工廈市場方面，仲量聯行大中華研究部主管黃志輝稱，1月份工業租賃及投資市場持續活躍。商品貿易回升，令不少物流中心營運商物色額外樓面把握增長機會。其中一宗大額成交為一家國際貨運公司於青衣亞洲物流中心順豐大廈，額外承租約58,982方呎樓面，以配合擴張。航空物流公司也在目前租用的葵涌屈臣氏中心內，額外承租全層樓面作擴充之用，涉及約28,536方呎。