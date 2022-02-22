助拓資產管理！業界支持證監加強管控香港公眾基金

香港證監會落實「以證監會認可集體投資計劃的存管人」的13號牌照，令證監會認可集體投資計劃的存管人直接受到證監會監督，現正就為落實有關制度而對附屬法例以及證監會的守則和指引作出的建議修訂，諮詢公眾意見，至4月30日止。

證監會就布《有關建議就證監會認可集體投資計劃的存管人設立監管制度的諮詢文件》刊發諮詢總結，接獲9份意見書，包括來自信託公司、業界組織和律師事務所的意見。回應者普遍表示支持，並同意有關建議可媲美其他主要國際市場的制度，認為此舉有助鞏固香港作為資產管理中心的地位。

證監會行政總裁歐達禮(Ashley Alder)表示，第13類受規管活動的制度旨在規管存管人在保障集體投資計劃的資產及對計劃的運作進行監察方面的工作，有助加強證監會對香港公眾基金的監管。新的監管框架與其他主要國際市場的制度相符，亦是證監會為致力發展香港成為提供全方位服務的國際資產管理中心而採取的重要舉措。

證監會把《證券及期貨條例》第104條認可集體投資計劃的存管人，納入在第13類受規管活動內，即包括獲認可的單位信託、互惠基金公司、房地產投資信託基金、集資退休基金，以及按該條例獲註冊及認可的開放式基金型公司等的存管人，但當中不包括強積金產品。證監會解釋，強積金核准受託人已受到積金局規管，故避免出現重複監管。