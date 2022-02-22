澳門《博彩法》料6月完成審議　目前進度理想

澳門修改《博彩法》草案今年1月才提交當地立法會審議，該會主席高開賢表示，據目前審議該草案的委員會情況來看，進度相當理想，有信心能在6月，即現有6張賭牌到期的當月時如期完成法律草案的審議工作。

對於疫情會否影響會議，高表示，自疫情開始，立法會已有相關的考慮和安排，對使用視像會議等亦有所準備，會議的防疫工作亦按政府所發出的指引作出安排。

美資券商Sanford Bernstein發表的研究報告引述行業資訊指，本月1至20日澳門賭收錄63億澳門元，即日均3.15億澳門元，較2019年未有疫情的同期下跌逾65%。當年的農曆年初一在2月5日，故當年和今年數據可大致直接比較。

至於最近一周13至20日的賭收則按周下跌約57%，主要因為內地春節長假期完結。該行又估計，至20日止，貴賓和中場賭收按月上升70和50%，但前者經已連續兩個月大跌，跌幅達50和45%。

美銀證券則指，2月賭收勝預期，其他濠賭股年初至今上漲了21.4%，唯獨澳博下跌了2.1%，主要由於當地政府收緊了對衞星賭場的規管，令擁有最多衞星賭場的澳博存在不確定性，賭枱數目或因未來新博彩法生效後而減少，加上公司的再融資計劃持續延遲、旗下新項目澳門路氹區的上葡京業務推展緩慢。不過，該行認為，這些因素都影響有限，故維持該股「買入」投資評級，但削目標價6.81%至8.2元。