調查：中小企電子商務所得收入佔比增一成

昆士蘭保險香港研究調查發現，香港中小企於數碼化轉型方面取得重要進展，並將繼續投放資源於數碼科技。超過一半受訪者表示在過去12個月進行數碼化，以減少內部成本、促進生產力及接觸更多顧客。

調查於2021年11月進行，共訪問426名中小企受訪者。調查發現，在經營環境快速轉變下，中小企首要目標是在顧客支出減少的情況下提高銷售，其次是獲取新客戶和保留現有客戶。另外，中小企對僱員招聘、培訓和挽留，以及物流及進出口問題抱有憂慮。

面對各項挑戰，中小企正採用數碼科技提高業務表現和彈性。現時3大主要投資範疇分別是員工協作軟件(40%)、透過網絡及社交媒體進行市場推廣(40%)和電子商務(38%)。比起傳統途徑，受訪企業電子商務所產生的收入比例已從一年前的35%上升至2021年的45%，並預計這個比例將在未來12個月內攀升至接近5成。

自疫情爆發以來，中小企變得更着重業務韌性和保障。調查發現，36%香港中小企自疫情以來購買更多商業保險，4個主要保障範疇為業務財產損失、客戶欺詐、第三方金錢損失，以及僱員不誠實行為導致金錢損失。

然而，中小企在某些重要範疇仍然缺乏足夠保障。一般而言，中小企普遍憂慮可導致其收入損失的營運風險，包括庫存損毀或損失、因產品或服務而產生的第三方責任，以及因設備故障導致的收入損失。儘管如此，只有17%中小企持有相應保險。