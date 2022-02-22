【俄烏戰雲】日圓見3周高位　盧布15個月最殘

俄烏衝突加劇，全球匯市周二大兜亂！避險貨幣日圓觸及3周高位，反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數連升4日；相反，處於「風眼」的歐元一度失守1.13美元，英鎊亦偏軟，俄羅斯貨幣盧布創2020年11月以來新低，兌每美元殘見80.9。

美匯指數昨在亞洲時段高見96.26，4日累升逾0.4%，之後稍為回吐。歐元則連跌4日，低見1.1288美元，4日累跌約0.6%，及後反彈。英鎊最低見1.3556美元，回吐0.3%。日圓則連升3日累漲逾0.3%，昨高見114.61兌每美元。

儘管日圓近日轉強，但因去年第二季至今跌得太殘，兌每美元仍貶值逾一成，令日圓扣除通脹因素後的實際有效匯率處於近50年低位，使日本人傾向亂世出逃，正蠢蠢欲動加大購買美國國債。三井住友表示，在新的財政年度(每年4月至翌年3月)，美債將成為日本投資者相當重要的投資配置，這一點沒有變化，只待美國3月的貨幣政策路徑變得明確。

受通脹和聯儲局勢加息夾擊，美債價格今年內已跌約3%，為至少1980年以來、即逾40年最糟糕開局。因此，日本基金經理仍在觀望俄烏動盪，以及美國3月會否大幅加息0.5厘。

然而，海外民眾對日圓的看法大不同！鑑於日本防疫部門已稱，會因應疫情研究今年中旬逐步開放邊境，令不少旅客欲趁首季日圓仍便宜之時入貨。評級機構惠譽指出，根據往績，在全球經濟放緩期間，日圓往往會轉強，由於預計明年全球經濟將進一步放緩，而明年第二季日本央行應溫和收水，將會為日圓提供支持，2023年底兌每美元或高見110日圓。渣打更預計日圓升浪已開始，由於圖表上美元兌日圓呈「雙頂」，後市只要突破113.45日圓和112.5日圓的「頸線」，日圓可能進一步強勢。

惠譽亦預期，今年美元會持續偏強，不利新興市場償還外債，尤其土耳其及阿根廷最為脆弱，貨幣也會偏向貶值。