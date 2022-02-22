【俄烏戰雲】比特幣瀉近5%　柴犬幣瀉一成

全球冧市，就算是虛擬資產也不能幸免。面對地緣政治緊張局勢，比特幣及其他虛擬貨幣周二(22日)普遍下跌，主要因投資者繼續迴避風險資產。

根據CryptoCompare數據，比特幣一度跌至37,100美元水平，跌幅逾4.5%；以太幣曾跌6%，至2,551美元。小型幣種跌幅更大，柴犬幣曾跌一成，至0.0024美仙。

比特幣持續走弱，好倉損失慘重，開始出現「爆倉潮」。據內地區塊鏈行情網比特幣家園的數據顯示，周一(21日)全網有10.51萬人爆倉，26.68億元人民幣資金灰飛煙滅。分析人士表示，比特幣現時處於熊市早期，要到2024年底至2025年初，才能見到下一個牛市。

面對幣價下滑，一眾礦工率先「跳船」止蝕。根據虛擬貨幣研究公司Arcane數據，儲存在礦工錢包中的虛擬貨幣總價值，已由去年11月初的1,140億美元降至750億美元左右。礦工向交易所出售的代幣比增加的儲備量還要多，反映普遍的沽貨意圖。

挖礦的盈利能力下降亦對虛擬貨幣市場造成打擊，據blockchain.com數據顯示，每筆交易的7天平均總挖礦成本，已從去年5月的高位235.57美元降至176.8美元。行內人士稱，隨着愈來愈多礦工加入，每個人所賺取的比特幣愈來愈少，可謂「僧多粥少」，礦工的開採所得在過去4年來減少了一半。

此外，美國虛幣交易所Coinbase日前被一位研究人員發現「核彈級」漏洞，該人員獲頒發歷年最高漏洞獎金25萬美元。Coinbase相關漏洞主要是用戶在帳戶中擁有同樣數量的虛幣，可以利用此漏洞在帳戶內出售另一種虛幣，例如用戶可以用100以太幣出售同等數量的柴犬幣，但兩種貨幣幣值不同，會導致用戶損失。相關研究人員發現此漏洞後，已主動向Coinbase報告，並要求立即暫停所有交易活動，成功阻止市場發生毀滅性崩潰。