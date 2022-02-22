【俄烏戰雲】殃及全球海運貿易　運費又癲過

俄烏戰雲密布，不僅導致國際油價急升，更有機會殃及全球的海運貿易。波羅的海乾散貨指數(BDI)繼周一(21日)升穿2,000點大關後，周二(22日)再升，創1個月高位，反映乾散貨船運費高企不下。

波羅的海乾散貨指數近日愈升愈有，主要與市場憂慮俄烏衝突或會破壞黑海地區的貿易，迫使航運公司需要承擔高運價有關。由於俄羅斯、烏克蘭是小麥、玉米等穀物的出口大國，而黑海則是這些穀物輸出海外的必經之地，所以若然烏克蘭的出口貨品無法途經黑海，需要繞道北烏克蘭及羅馬尼亞，將對航運業構成影響。

據散貨船跟蹤平台Oceanbolt資料顯示，烏克蘭去年出口約1.055億噸乾散貨，俄羅斯則出口大約8,910萬噸乾散貨，中國及土耳其分別是最大進口國。

至於近期柴油和汽油價格飆升，同樣令航運業成本不斷上升。外媒報道，本周初鹿特丹的船舶燃料成本，已經升至2019年年底以來最高，較今年初累積升了23%，主因煉油廠集中提煉利潤較高的柴油和汽油，導致船用燃料油供應短缺。

此外，國際海事組織(IMO)在2020年公布的船舶排放限硫新規(即限制船舶使用的燃料含硫量上限為0.5%)，亦推高船用燃料費用。

分析指出，燃油作為航運的最大支出，其價格上升將令全球供應鏈危機惡化，變相加劇通脹壓力。