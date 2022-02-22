【樓市轉弱】業主轉賣為租　太古城較6年前舊租低18%

樓價回落，有業主將單位轉賣為租，市場租盤供應增多，減租個案湧現。鰂魚涌太古城海景花園套三房海景單位，劈租約26%，以每月3.7萬元租出，較約6年前舊租再低約18%。

中原趙鴻運表示，上述單位為金楓閣高層B室，實用面積約1,015方呎，曾於2016年8月以月租約4.5萬元租出。業主去年底叫租5萬元放盤，一直未能租出，由於單位早於1984年購入，加上疫情嚴峻，終降價1.3萬元後獲承租，呎租約36.5元。據了解，同類型單位高峰期間月租最高近5萬元。屋苑2月錄約39宗租賃成交，平均實用呎租約37.6元。

筲箕灣廣場業主平租吸客。世紀21溢榮林曉怡稱，該盤麗文苑中層D室，實用面積約445方呎，三房間隔，原先月租叫價1.58萬元，已比同類型單位低約一成，業主心儀租客為教育工作者，再減1,800元，以1.4萬元租出，呎租約31.5元。

入伙盤繼續減租。置業2張志文指，旺角利‧晴灣過去一周錄約10宗租務個案，包括中層B室一房戶，叫租1.5萬元，減至1.39萬元租出，呎租約49.3元，屬低市價。

新界區一萬元以下租盤頻現。祥益袁思賢稱，屯門時代廣場C座高層7室一房戶，實用面積約272方呎，減租500元，獲區內客以9,500元即睇即租。

【豪宅有市 麗景園6888萬獲承接】

買賣盤方面，二手業主擴大議幅吸客，港島豪宅買家四出「尋寶」，帶動該區連錄大額買賣。南區淺水灣麗景園再錄成交，一個中層大單位剛以約6,888萬元轉手。

市場消息透露，上址為8座中層單位，實用面積約2,049方呎，曾叫價7,000萬元放售，減價逾120萬元後連車位沽出，呎價約33,616元。資料顯示，該盤另一個實用面積約1,513方呎的中高層單位，上月中連車位以約5,380萬元售出，呎價約35,559元。

薄扶林碧瑤灣近日亦連錄買賣。中原黃家俊指，屋苑30座高層單位，實用面積約2,119方呎，套四房及工人套房間隔，享全海景，減價50萬元，以4,550萬元連車位易手，呎價約21,472元。

港島南貝沙灣有移民減價盤。該行高鵬稱，單位為2期1座極高層戶，原業主將移居外地，劈價150萬元，以6,550萬元售。他又指，同類型單位2020年期間，曾以買賣公司形式以高達7,680萬元售出，現時樓價顯著回落。

西半山單幢樓價格跌勢急。利嘉閣何詠詩透露，西半山瓊峰臺中層B室套三房戶，實用面積約1,058方呎，剛售2,080萬元，呎價約19,660元，同類型低層單位於2018年曾售2,100萬元，是次做價重返4年前水平。現時放盤叫價已由3,300萬元起。

豪宅收租業主「棄守」套現。世紀21日昇黃文龍指，北角半山萬德閣B座中層2室，實用面積約725方呎，三房間隔，原以3.3萬元放租，惟業主看淡後市，故轉租為賣，減價112萬元，以1,468萬元連車位沽出，呎價約20,248元，持貨逾9年帳賺508萬元。