【俄烏戰雲】日本或制裁俄羅斯　晶片勢更缺

俄羅斯和烏克蘭一旦開戰，各國勢必制裁俄羅斯，日本也揚言會加入以美國為首的7大工業國集團(G7)制裁陣營，包括對俄實施晶片和高科技禁運。除了打擊俄國本土的科技產業外，分析指出，戰火也干擾烏克蘭對全球的氖氣(Neon)供應，進而打擊全球半導體供應鏈。

雖然日本在全球晶片市場出口僅佔10%，但該國仍是專業電子元件的主要製造國，尤其影像感測器和汽車晶片等。另外，當地媒體預期，是次科技出口管制的範圍，將較2014年俄羅斯吞併克里米亞時實施的制裁還要嚴厲。

其實日本對俄制裁並非沒有成本，因日本使用的動力煤和液化天然氣分別有12%和10%由俄輸送。然而俄羅斯近年與中國加深合作，以及俄國對東亞地區軍事威脅愈來愈大，迫使日本這次「硬起來」。

回看烏克蘭，該國為惰性氣體如氖、氬、氪等主要生產國，且供應全球逾70%氖氣，加上氟所混合而成的氣體對半導體曝光製程至關重要。在2014至2015年烏克蘭動盪期間，氖氣和混合氣體價格曾暴漲10倍和20倍。今次地緣政治局勢，令本已供應緊張的半導體市場雪上加霜。

中國近年冀做到晶片自給自足，然而關鍵技術仍落後於先進國。外媒更指，4月北京車展料有更多內地品牌推出自動駕駛汽車，可是自駕車晶片都仰賴英偉達(Nvidia)、高通(Qualcomm)及英特爾(Intel)等美企，自駕車產業無疑給美國「卡脖子」。

另邊廂，蘋果公司(Apple Inc)也不斷推進其首款電動車「Apple Car」計劃，市場原估計可在今年秋天首次亮相，但該企早前與合作夥伴的進展出現卡關。惟近日消息指，該企與南韓一間封測廠合作，研發具自動駕駛功能的晶片模組，並整合神經處理單元、CPU(中央處理器)、GPU(圖像處理器)等介面功能，可望加快該電動車推出的進程。

不過，據報三星電子近日針對半導體部門展開內部調查，事緣三星高層懷疑公司的晶片代工良率是否過低，因此本次重點關注3至5納米尖端製程的良率問題，以及提升良率的資金究竟怎樣使用。