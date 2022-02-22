差絕藍籌！新奧能源遭洗倉 原因係...
2022年02月22日 21:44
東網電視更多新聞短片
東歐局勢緊張，市場憂慮油價和天然氣價格上漲打擊燃氣分銷商的售氣毛利，燃氣股周二遭洗倉。慘遭投行摩根士丹利狠削目標價兩成至112元的「基金愛股」新奧能源(02688)，股價以接近全日低位的109.1元收市，為超過暴瀉10.93%，表現差絕藍籌。
大摩預期，燃氣板塊每股盈利增長將放緩至一成多偏低水平，繼而拖累行業市盈率回落至12至13倍。該行除了把新奧的評級下調至「減持」外，同時把華潤燃氣(01193)及港華智慧能源(01083)評級降至「與大市同步」，前者目標價削18.18%至45元。潤燃及港華分別收跌6.01%及5.47%。
該行視為估值合理的中國燃氣(00384)則獲上調評級至「與大市同步」，但目標價遭削2元至13元，中燃收跌4.55%。就連獲大摩維持「增持」評級、料受惠於油價持續上揚的昆侖能源(00135)及中華煤氣(00003)難逃一跌，分別收跌1.72%及0.99%。
日資券商大和表示，東歐地緣政治緊張局勢導致管道天然氣和液化天然氣價格上漲，今年天然氣公司的利潤將面臨挑戰。一眾能源相關股份，該行看好鋰電池材料、中游天然氣、上游石油，可再生能源獨立發電廠，以及受惠多晶矽供應瓶頸下半年緩解的光伏下游板塊。
另外，天倫燃氣(01600)以先舊後新方式配售最多5,000萬股，相當於擴大後股本約4.95%，每股配售價8.4元，較周一收市折讓12.77%，預料淨籌4.14億元。消息累該股跌穿配股價，收市狂瀉26.48%，收報7.08元，跌26.48%。該企收市後刊發公告強調，這次配售集資是為了把握重要新商機且時機合適，所得款項約七成會用於鄉鎮及工商業屋頂光伏等低碳能源相關投資。