差絕藍籌！新奧能源遭洗倉　原因係...

日資券商大和表示，東歐地緣政治緊張局勢導致管道天然氣和液化天然氣價格上漲，今年天然氣公司的利潤將面臨挑戰。一眾能源相關股份，該行看好鋰電池材料、中游天然氣、上游石油，可再生能源獨立發電廠，以及受惠多晶矽供應瓶頸下半年緩解的光伏下游板塊。