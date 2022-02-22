監管風暴何時了？騰訊縮電商業務 阿里或遭軟銀減持
2022年02月22日 21:58
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市場憂慮內地監管風暴捲土重來，加上環球避險情緒升溫，進一步震散港股，中資科技股繼續成重災區！恒生指數周二(22日)隨外圍低開後跌幅擴大，一度狂瀉超過800點，3日累插5.13%或1,272點。中資科網股續「無運行」，連累同樣跌足3日的恒生科技指數再創面世以來新低，繼續尋底之旅！
恒指甫開市已跌穿50天移動平均線，全日大市反彈乏力，最多瀉833點，低見23,336點，收市報23,520點，跌650點或2.69%，創逾5個月最大單日收市及盤中跌幅；科技指數曾跌166點，至5,160點的歷史新低，收跌100點或1.89%，報5,226點；國企指數收報8,270點，跌185點或2.19%。港股總成交1,469億元，港股通淨賣出600萬元。
科技股連日捱沽，騰訊控股(00700)再遭「北水」淨賣出3.46億元，股價收跌0.13%。內媒報道，騰訊旗下推出不足兩年的電商業務「小鵝拼拼」即將關停，目前小鵝拼拼應用程式(App)已從多個主流應用商店下架。集團對再削電商業務回應稱，此舉主要基於戰略聚焦考量。此外，騰訊旗下的微信支付表示，3月1日後個人收款碼可以繼續使用，而個人經營收款碼可享更多支付功能。
阿里巴巴(09988)績前負面消息不斷。券商富瑞指，阿里上季遭其最大單一股東軟銀集團減持2,000萬股，預計今年軟銀或會再次減持阿里套現，因估計軟銀年內需要400億至450億美元現金，以實現其一萬億日圓投資初創公司及股份回購的計劃。
軟銀沽貨疑慮再現，疊加旗下螞蟻集團或遭中央展開新一輪審查的傳聞續發酵，阿里盤中一度急挫5.3%至108.8元，再挑戰上月底108元的歷史低位，尾市跌幅縮窄，收跌3.04%，報111.4元。
小米集團(01810)遭多間大行唱淡兼下調目標價，拖累股價曾瀉3.97%，收跌2.98%至15.62元，創2020年8月以來收市新低。麥格理將小米銷量預測下調300萬部至1.98億部，按年僅增長3%，料競爭加劇下，小米在內地智能手機市佔率將下降，印度及其他海外市場增長亦放緩，故下調其目標價至16.81元，維持「中性」評級。
滙豐研究更狠削小米目標價逾59%至14.9元，較現價仍有4.6%的潛在跌幅，並預計集團互聯網服務增長放緩和汽車業務的營運成本上升，將評級降至「持有」；摩根士丹利將小米從其中港焦點股名單剔出，因內地及海外市場手機付運量前景不明朗。
國家市監總局等部門聯合印發工作方案，自即日起至4月底，整治向未成年人銷售電子煙和涉及電子煙的違法犯罪，引發電子煙概念股大跌。思摩爾國際(06969)跌8.18%至30.85元，創逾一年半新低。
此外，另類投資管理協會(AIMA)和畢馬威發表調查報告，稱全球對沖基金行業未來12個月將面對更大的合規挑戰，而42%的受訪亞太區基金經理視監管為首要挑戰，當中67%將不同司法轄區之間的監管差異和分散環境的合規性列為最值得關注的監管問題。
新股消息方面，超額認購4.65倍的樂普生物科技(02157)以招股價範圍中位7.13元定價，集資淨額8.04億元，一手中籤率22.31%。該股掛牌前於輝立暗盤收報7.16元，較招股價升0.42%，每手帳面賺30元。