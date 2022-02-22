監管風暴何時了？騰訊縮電商業務 阿里或遭軟銀減持

市場憂慮內地監管風暴捲土重來，加上環球避險情緒升溫，進一步震散港股，中資科技股繼續成重災區！恒生指數周二(22日)隨外圍低開後跌幅擴大，一度狂瀉超過800點，3日累插5.13%或1,272點。中資科網股續「無運行」，連累同樣跌足3日的恒生科技指數再創面世以來新低，繼續尋底之旅！

恒指甫開市已跌穿50天移動平均線，全日大市反彈乏力，最多瀉833點，低見23,336點，收市報23,520點，跌650點或2.69%，創逾5個月最大單日收市及盤中跌幅；科技指數曾跌166點，至5,160點的歷史新低，收跌100點或1.89%，報5,226點；國企指數收報8,270點，跌185點或2.19%。港股總成交1,469億元，港股通淨賣出600萬元。

軟銀沽貨疑慮再現，疊加旗下螞蟻集團或遭中央展開新一輪審查的傳聞續發酵，阿里盤中一度急挫5.3%至108.8元，再挑戰上月底108元的歷史低位，尾市跌幅縮窄，收跌3.04%，報111.4元。

滙豐研究更狠削小米目標價逾59%至14.9元，較現價仍有4.6%的潛在跌幅，並預計集團互聯網服務增長放緩和汽車業務的營運成本上升，將評級降至「持有」；摩根士丹利將小米從其中港焦點股名單剔出，因內地及海外市場手機付運量前景不明朗。

此外，另類投資管理協會(AIMA)和畢馬威發表調查報告，稱全球對沖基金行業未來12個月將面對更大的合規挑戰，而42%的受訪亞太區基金經理視監管為首要挑戰，當中67%將不同司法轄區之間的監管差異和分散環境的合規性列為最值得關注的監管問題。