樓市表現未如理想　居屋市場連錄減價成交

樓市表現未如理想，用家主導居屋已補價自由市場亦連錄減價買賣，將軍澳安寧花園及上水翠麗花園均有單位降價易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島9座中層G室，套四房設計，望運動場及維港海景，叫價1,260萬元，因應市況欠佳，減價50萬成交，獲本區客以1,210萬元承接，呎價約18,530元，原業主於2018年4月以1,120萬元購入，持貨約4年帳面僅獲利90萬元。

●中原黎妙蘭透露，柴灣杏花邨7座中層2室，實用面積約454方呎，兩房間隔，以760萬元將易手，呎價約16,740元，新買家屬於用家，原業主於2000年以218萬元買入，持貨約22年帳面獲利542萬元，單位升值逾2.4倍。

●世紀21溢榮林曉怡表示，筲箕灣廣場麗文苑中層D室，實用面積約445方呎，三房間隔﹐原叫價1.58萬元，租客還價至1.4萬元承租單位，呎租約31.5元。

●世紀21北山嚴智贇稱，北角美城花園大廈低層H室，實用面積約1,227方呎，四房間隔，享煙花海景，以約2,280萬元易手，呎價約18,582元，，新買家為區外換樓客，原業主於2000年3月以450萬元購入自住，持貨約22年帳面賺1,830萬元，期內升值逾4倍。

●世紀21日昇黃文龍表示，北角半山萬德閣B座中層2室，實用面積約725方呎，三房間隔，享海景，原先以3.3萬元放租，惟業主看淡後市，故轉租為賣，開價1,580萬元，減價112萬至1,468萬元連車位獲買家承接，減幅7.1%，呎價約20,248元，原業主逾9年，帳面賺508萬元。

●中原羅俊明表示，東半山嘉苑C座低層2室，實用面積約1,329方呎，套三房間隔，望山景，以2,640萬元易手，呎價約19,865元，新買家屬於用家，原業主於1992年以436萬元連車位買入，持貨約30年，近年單位以放租為主。

●利嘉閣何詠詩指，西半山瓊峰臺中層B室，實用面積約1,058方呎，套三房連工人套房間隔，以2,080萬元沽出，呎價約19,660元，2018年期間同類型低層單位，成交價為2,100萬元，是次做價回到4年前水平，屋苑現有約2個單位放售，叫價由3,300萬元起。

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九龍區

●香港置業方文偉稱，長沙灣尚南天高層A室，實用面積約643方呎，兩房連露台間隔，以860萬元放盤約半年後，獲同區換樓客接洽，議價後減價42萬元，以約818萬元成交，呎價約12,722元。

●中原黃家全表示，西南九龍君滙港5座中層B室，實用面積約474方呎，兩房間隔，因單位出租中，用家未有睇樓情況下，以1,000萬元交吉形式獲承接，呎價約21,097元，屋苑2月暫錄兩宗買賣，平均實用呎價約20,188元。

●香港置業西張仲賢指，大角咀港灣豪庭7座高層F室，實用面積約439方呎，兩房連露台設計，以月租1.75萬元放盤約10天後，獲家庭客接洽，議價後減價1,000元，以約1.65萬元租出，呎租約37.6元，較市價略低。

●香港置業胡耀才透露，觀塘凱滙2座中層A室，實用面積約860方呎，套三房連工作間間隔，望市景，以約3萬元放租約兩個月後，吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價2,200元，以2.78萬元承租，呎租約32.3元，新租客為家庭客。

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新界區

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋安寧花園5座中層G室，實用面積約465方呎，兩房間隔，附裝修，去年11月放盤，已補價自由市場開價660萬元，累減22萬元，減幅3.3%，以638萬元沽出，呎價約13,720元，新買家為區內用家。

●中原柯勇稱，將軍澳帝景灣2月暫錄兩宗買賣，平均實用呎價約18,703元，其中7座高層C室，實用面積約596方呎，兩房間隔，另設儲物房，以1,050萬元易手，呎價約17,617元，原業主於2015年7月以877萬元購入，持貨逾6年半帳面獲利173萬元，單位期內升值約兩成。

●世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山帝琴灣凱弦居6座中層G室，實用面積約1,031方呎，三房間隔，放盤半年，原先開價1,600萬元，以1,565萬元連車位沽出，呎價15,179元，原業主於2018年2月購入上址及車位，當時作價1,308萬元，帳面獲利257萬元，物業期內升值近20%。

●世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山海栢花園2座高層E室，實用面積約388方呎，兩房間隔，放租4個月，原叫租1.6萬，減幅7.5%，以1.48萬元租出，實呎租38.1元，業主於2021年6月購入上址，當時作價710萬元，現享租金回報率約2.5厘。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山薈朗1座低層B7室，實用面積約296方呎，一房間隔，月租叫價1.4萬元，放盤兩個月，終以月租1.15萬元租出，呎租約38.9元，業主於2016年9月購入上址，當時作價410萬元。

●中原侯惠良表示，沙田第一城2月暫錄約24宗成交，較上月同期相若，屋苑45座中層D室，實用面積約304方呎，兩房間隔，開價約585萬元，議價後以560萬元易手，呎價約18,421元。原業主於1991年以65.5萬元購入單位，現帳面獲利約494.5萬元，升值約7.5倍。

●世紀21宇田地產高級客戶經理羅家威表示，大埔昌運中心1座高層C室，實用面積約339方呎，兩房間隔，原開價585萬元，累減27萬元或4.6%，獲用家以558萬元承接，呎價約16,460元。

●中原潘婉兒表示，上水居屋翠麗花園本月暫錄約1宗成交，屋苑5座中層D室，實用面積約590方呎，三房間隔，開價約568萬元，議價後以已補價自由市場成交價535萬元，呎價約9,068元。

●利嘉閣郭敏輝稱，上水維也納花園1座中層D室，實用面積約663方呎，三房連套房間隔，日前以642萬元沽出，呎價約9,683元。

●中原葉津榮表示，屯門大興花園2期6座中層D室，實用面積約464方呎，兩房間隔，去年8月放盤開價610萬元，年底減至588萬元，新近以540萬元沽出，呎價約11,638元，較最初開價低70萬元或約11%。