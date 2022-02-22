陸續鬆綁！內地多個城市降房貸首期比例　谷住房貸款

內地出招維穩樓市的措施擴至一線城市，外媒引述消息人士指，中國人民銀行上海分行近期窗口指導轄內商業銀行，要求提高住房貸款及開發貸款的增速，確保未來數月房地產按揭貸款餘額不得低於去年同期，且增速不低於各項貸款，開發貸款增量按年不得為負。

實際上，國有6大商業銀行本周同步下調廣州房貸利率0.2厘，較早前也有多個城市陸續降低房貸首期比例，包括山東菏澤、廣東佛山和廣西南寧等較低線的城市。

房產研究機構貝殼研究院發布2月監測的103個城市房貸交易數據顯示，首套及二套房貸利率分別為5.47厘及5.75厘，均按月回落0.09厘，為2019年以來最大單月降幅。同月有多達87城房貸主流利率按月下調，較上月增加28個。平均放款周期按月縮短12天，至38天。該機構首席市場分析師許小樂形容，這顯示住房信貸環境寬鬆力度有所加大，對改善市場預期、加快市場成交將發揮積極作用。