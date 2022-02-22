中國能源建設中標武漢至天門高速公路武漢至漢川段項目
2022年02月22日 22:30
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中國能源建設股份(03996)公布，近日旗下附屬公司中國葛洲壩集團股份收到武漢市政府發來的《中標通知書》，武漢生態環境投資發展集團(牽頭人)與葛洲壩集團、葛洲壩集團之附屬公司中國葛洲壩集團三峽建設工程、武漢市市政路橋、中交第二公路勘察設計研究院組成的聯合體，被確定為武漢至天門高速公路武漢至漢川段的中標服務商。
該項目名稱為武漢至天門高速公路武漢至漢川段投資人WTTZ－1標段，地點位於湖北武漢市、漢川市，合作期限為34年，投資總額為154.27億元人民幣。該項目合作模式為武漢市政府通過公開招標確定聯合體中標人，採取BOT合作模式。中標人共同組建項目公司，由項目公司負責該項目的投融資、建設、營運工作。項目公司註冊資本金為30.85億元人民幣，由中標社會投資人100%持股，政府方不參股，項目公司各股東按照股權比例及項目建設進度出資到位，並承擔對應標段施工份額。
其中，公司之附屬公司在項目公司所佔股權比例為40%，承擔40%的施工任務。該項目建設採用雙向六車道高速公路標準，路基寬34米，設計速度每小時120千米。路線全長53.58千米，其中武漢市境內里程9.758千米，漢川市境內里程43.822千米。