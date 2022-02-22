中國能源建設中標武漢至天門高速公路武漢至漢川段項目

該項目名稱為武漢至天門高速公路武漢至漢川段投資人WTTZ－1標段，地點位於湖北武漢市、漢川市，合作期限為34年，投資總額為154.27億元人民幣。該項目合作模式為武漢市政府通過公開招標確定聯合體中標人，採取BOT合作模式。中標人共同組建項目公司，由項目公司負責該項目的投融資、建設、營運工作。項目公司註冊資本金為30.85億元人民幣，由中標社會投資人100%持股，政府方不參股，項目公司各股東按照股權比例及項目建設進度出資到位，並承擔對應標段施工份額。

其中，公司之附屬公司在項目公司所佔股權比例為40%，承擔40%的施工任務。該項目建設採用雙向六車道高速公路標準，路基寬34米，設計速度每小時120千米。路線全長53.58千米，其中武漢市境內里程9.758千米，漢川市境內里程43.822千米。