【俄烏戰雲】入侵烏克蘭與否　普京都輸了？

外媒報道，《經濟學人》認為長期來看，不管俄軍最終有否入侵烏克蘭，俄羅斯總統普京的計謀反而已傷害了俄羅斯，削弱國力。

為何這樣說？首先，普京團結了西方，曾經被法國總統馬克龍批評為「腦死」的北約，終於找到了機會重新團結，協力對抗俄國威脅。甚至瑞士、芬蘭等未加入北約的歐洲國家，由於不滿俄羅斯挑釁，因此公開宣布隨時保有加入北約的選擇權。目前北約在波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞都增派軍隊，並且正在擬定中歐和東南部的新作戰計劃。

近年被國際忽略的烏克蘭，現在可以享有西方在外交與軍事上的大力支持，足以改寫全球地緣政治板塊。《經濟學人》認為，就算俄國撤軍，在患難中建立的連結將繼續存在，絕對是普京不樂見的。

其次，俄羅斯恐失去經濟前景，導致精英出走。對普京來說，更大的損失來自俄羅斯國內，因西方可能施加集體制裁，打擊原本就脆弱的俄國經濟。

若俄烏衝突進一步升級，來自關乎金融交易的「環球銀行金融電信協會」(SWIFT)、或對俄國銀行施加的制裁，將切斷該國金融體系；華為式的進口制裁，亦成俄國科技業的噩夢。

因此，《經濟學人》總結，無論如何，普京都是自找麻煩，把自己推入困境！