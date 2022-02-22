東歐戰局一觸即發　美股全線低開　道指跌近200點

東歐戰局一觸即發，作為俄烏衝突事件主角之一的俄羅斯股市連日暴跌，以美元計價的俄羅斯RTS指數勢連跌4日，周二最多跌10.89%至1,075點，續創2020年11月以來新低，惟隨着烏克蘭方面表示全面衝突可能不大，跌幅已顯著收窄。雖然目前局勢尚未明朗，但投行高盛警告，假如俄烏衝突全面爆發，全球股市也劫數難逃！該行料美股標指將下跌6%，而日本及歐洲的股市將更為慘情。

美股3大指數下挫，道指跌192點，至33,887點；標指跌22點，至4,326點；以科技股為主的納指跌133點，至13,414點。恒指夜期升58點，報23,632點，高水112點。

參考2014年發生的俄烏衝突，當時歐洲以外的股市很快便擺脫了地緣政治風險的衝擊，對美股的影響更是可忽略不計。資料顯示，俄羅斯於2014年2月28日揮軍進入克里米亞地區，當日美股未見明顯反應，而在隔了一個周末後，標指於3月首個交易日(3月3日)下跌了0.78%，但跌勢只持續了短短一日，其後標指不止收復了失地，甚至創下了歷史新高。

不過，今時今日的局勢與2014年大不相同，特別是潛在衝突規模可能遠超當年。再者，包括美國聯儲局在內的全球主要央行正步入加息周期，股市本身已非常脆弱，高估值的增長股已進入調整期，而地緣政治風險可能會是壓垮股市的最後一根稻草。摩根大通研究報告指出，即使科技股在過去一時間已經有所調整，但價格仍然不夠便宜。

高盛警告，假如最壞情況發生，即俄羅斯全面入侵烏克蘭、歐美對俄國的制裁升級，屆時將引發環球股市拋售，而風險溢價(Risk Premium)上升將打壓資產估值，除了反映美股整體表現的標指會受累外，以科技股為主的納指更料會下跌近一成；日本及歐洲股市亦將下跌約9%。該行指出，俄烏局勢對全球資產價格的影響，在2月份變得更加明顯，如果風險進一步升溫，形勢將倒向徹底的衝突，屆時政治風險溢價的升幅可能會擴大。

所謂風險溢價，是指為了補償較高的風險承擔，投資者對於某些資產會要求較高的預期回報，從而令當前資產估值「打折」，導致資產價格下跌。

德意志銀行策略師Jim Reid對於後市的看法亦相近。他表示，標指因地緣政治議題而下跌的幅度平均為6至8%，並指股市一般需要大約三周的時間才能見底，且要再過三周才能從恢復之危機爆發前的水平。

高盛亦估計，在上述最壞情景下，俄羅斯貨幣盧布將下跌10%，並推動油價上漲13%；資金將會湧入美債避險，令美國10年期國債孳息率下降27個點子。

歐洲股市周二則呈現過山車式走勢，英、法、德股市早段低開1.59%、2.27%及2.53%，惟其後一度轉升；歐洲STOXX600指數一度跌1.94%，至7個月低位。處於風暴中心的烏克蘭UX指數卻相對平靜，跌幅不足0.4%，有傳該國正打算與國際貨幣基金組織(IMF)展開談判，借後者的幫助維持貨幣價及金融市場穩定。