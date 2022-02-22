【產經評論】百年變局再升級　經濟蕭條大洗牌

本來，在美國總統拜登心中，今年該國經濟將以疫後最強勁表現示人，對內通脹受控，貨幣政策鬆轉緊平穩過渡；對外則繼續遏止中國崛起，11月國會中期選舉形勢可謂十拿九穩。

詎料新年過後，俄羅斯即攪局烏克蘭，圖藉此激化通脹，將拜登的如意算盤打翻之餘，中俄更高調走近，明剃眼眉。難怪拜登指，若美俄開火，將會是一場世界大戰，即是公開警告要全球「攬炒」。故見炮火聲未至，環球股市已率先崩塌。說到底，俄烏背後並非單純一場地區紛爭，而是掀動世界列強博弈的大棋盤，一旦方向確立，伴隨的將會是大蕭條、大變局和大洗牌！

戰爭，背後總離不開利益。眼前的俄烏之爭，兩者矛盾早已存在，過去亦曾現衝突，但充其量都是地區紛爭，用不着歐、美如臨大敵。問題出在今次俄烏衝突，背景是持續逾兩年的世紀瘟疫，至今仍然未消散，各大央行施展無限量寬銀紙任印已去到「強弩之末」的境地，面對通脹猛升，只有紛紛部署加息和縮減資產負債表。美國1月通脹處近40年高位，聯儲局明顯錯判形勢，致使公信力受損，經濟復甦受到威脅，今年如何理順貨幣政策，自是頭等大事。

另一方面，今時今日的烏克蘭，非但影響着歐洲的糧食和天然氣等能源供應，更掌握用於生產晶片的氣體原料，關乎的是全球半導體業的供應鏈穩定，故難怪俄國在這個時候選擇劍指烏克蘭，實情劍指的是美國。

故見俄烏事件發生以來，美國拜登政府的態度都是主戰，情況就如玩「話事啤」鬥大，靠兇靠嚇！查實美國內部如今首要處理通脹問題，惟加息不能過急，否則有一棒打沉復甦中的經濟之虞。偏偏俄羅斯欲壞其好事，月初更與中國發表共同宣言加強合作，危及的是美國執政黨年內的選情，難怪拜登在俄烏事件上態度是異常的去到盡。

當然，歐洲更清楚，一旦俄烏全面開戰，糧食和能源供應都會出大問題，激化本已屢創歷史新高的通脹，但疫下經濟疲弱，貨幣政策鬆緊進退兩難。故見英國警告要切斷俄國所有英鎊交易，而德國則表示停止「北溪2號」燃氣管道項目審批程序作威脅，就是在盡一切努力阻止俄國動武。

事實上，全球兩大經濟體在博弈，中美脫鈎對國際供應鏈和地緣政治起着重大變化，俄國此時藉烏克蘭攪局，表面非關中國，實際上卻透過相關的經濟影響，衝擊美國的戰鬥力，從而影響大局。

明乎此，若俄國權衡制裁影響而收斂，固然是疫變與通脹夾擊下全球經濟得有一個喘息的機會；可若然俄國真的藉烏克蘭打歐、美主意，相信歐美政權有兩個極端選擇，其一是雷聲大雨點小，擺姿態多於實際，放輕外部事務集中搞好內部問題；另一做法就是順勢而為，將這場地區紛爭全面升級至世界大戰來處理，伴隨的是世界經濟蕭條、地緣政治變局，以及經濟實力大洗牌。誰是贏家，且拭目以待！