東方日報B2：俄烏對峙　全球冧市　俄股連挫4日

東歐戰局一觸即發，作為俄烏衝突事件主角之一的俄羅斯股市連日暴跌，以美元計價的俄羅斯RTS指數勢連跌4日，周二(22日)最多跌10.89%至1,075點，續創2020年11月以來新低，惟隨着烏克蘭表示全面衝突機會不大，跌幅顯著收窄。雖然局勢尚未明朗，但投行高盛警告，若俄烏戰爭徹底爆發，全球股市也劫數難逃！該行料美股標指將跌6%，日本及歐洲的股市將更慘情。

參考2014年發生的俄烏衝突，當時歐洲以外的股市很快便擺脫了地緣政治風險的衝擊，對美股的影響更是可忽略不計。資料顯示，俄羅斯於2014年2月28日揮軍進入克里米亞地區，當日美股並未見明顯反應，而在隔了一個周末後，標指雖於3月首個交易日(3月3日)下跌0.78%，但跌勢只持續一日，其後標指不止收復失地，甚至創下了歷史新高。

不過，今次潛在衝突規模可能遠超當年。再者，包括美國聯儲局在內的全球主要央行正步入加息周期，股市已非常脆弱，高估值的增長股已進入調整期，而地緣政治風險或是壓垮股市的最後一根稻草。摩根大通指出，即使科技股在過去一段時間已調整，但價格仍不夠便宜。

高盛警告，若最壞情況發生，即俄羅斯全面入侵烏克蘭、歐美對俄國的制裁升級，屆時將引發環球股市拋售潮，而風險溢價上升將打壓資產估值，除反映美股整體表現的標指會受累外，納指料跌近一成；日本及歐洲股市亦將跌約9%。該行指，俄烏局勢對全球資產價格的影響，在2月份更明顯，如風險進一步升溫，形勢將倒向徹底的衝突，屆時政治風險溢價的升幅可能擴大。

所謂風險溢價，是指為了補償較高的風險承擔，投資者對於某些資產會要求較高的預期回報，令當前資產估值「打折」，導致資產價格下跌。

德意志銀行策略師Jim Reid稱，標指因地緣政治議題而下跌的幅度平均為6至8%，股市一般需要約3周才見底，且要再過3周才能從恢復危機爆發前水平。

高盛估計，在上述最壞情景下，俄羅斯貨幣盧布將跌10%，並推動油價漲13%。另外，該行亦料資金將會湧入美債避險，令美國10年期國債孳息率下降27個點子。美股周二低開，道指曾跌347點，至33,731點；標指跌35點，至4,313點；納指挫141點，至13,406點，其後有買盤吸納。

歐股坐過山車，英、法、德股早段低開1.59%、2.27%及2.53%，惟其後曾轉升；歐洲Stoxx 600指數曾跌1.94%，至7個月低位。處於風暴中心的烏克蘭UX指數卻相對平靜，周二最大跌幅不足0.4%，有傳該國正打算與國際貨幣基金組織(IMF)展開談判，借後者的幫助維持貨幣匯價及金融市場穩定。

東歐局勢也波及中企海外擴張步伐。外媒報道，滴滴駐俄羅斯分部表示，因市場不斷變化及其他挑戰，將從3月4日起，在俄國及哈薩克停止營運，已向司機、合作夥伴及乘客通報。公司將繼續專注拉丁美洲國家及亞太、中東和非洲等發展與投資。