俄烏戰雲密佈　美股道指挫逾600點

東歐地緣政治局勢再惡化，美國股市周二(22日)受壓，道指報33,477點，跌601點或1.77%；標指報4,282點，跌66點或1.54%。

美國總統拜登將於香港時間周三(23日)凌晨3時，發表涉及俄羅斯與烏克蘭問題的講話。有報道引述消息指，如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國政府可能會阻止俄羅斯獲得大量美國和外國製造的科技產品，涉及商業電子產品、電腦、半導體和飛機零部件等一系列產品。

拜登將通過要求尋求向俄羅斯付運更多商品的企業獲得美國許可證，然後政府拒絕許可證申請來實現該目標。根據一攬子計劃中提議的調整，相關許可證申請將面臨嚴格的「默認拒絕政策」審查標準，這意味到只有在極少數情況下，政府才會予以批准。

參考2014年發生的俄烏衝突，當時歐洲以外的股市很快便擺脫了地緣政治風險的衝擊，對美股的影響更是可忽略不計。資料顯示，俄羅斯於2014年2月28日揮軍進入克里米亞地區，當日美股並未見明顯反應，而在隔了一個周末後，標指雖於3月首個交易日(3月3日)下跌0.78%，但跌勢只持續一日，其後標指不止收復失地，甚至創下了歷史新高。

不過，今次潛在衝突規模可能遠超當年。再者，包括美國聯儲局在內的全球主要央行正步入加息周期，股市已非常脆弱，高估值的增長股已進入調整期，而地緣政治風險或是壓垮股市的最後一根稻草。摩根大通指出，即使科技股在過去一段時間已調整，但價格仍不夠便宜。

高盛警告，若最壞情況發生，即俄羅斯全面入侵烏克蘭、歐美對俄國的制裁升級，屆時將引發環球股市拋售潮，而風險溢價上升將打壓資產估值，除反映美股整體表現的標指會受累外，納指料跌近一成；日本及歐洲股市亦將跌約9%。該行指，俄烏局勢對全球資產價格的影響，在2月份更明顯，如風險進一步升溫，形勢將倒向徹底的衝突，屆時政治風險溢價的升幅可能擴大。

所謂風險溢價，是指為了補償較高的風險承擔，投資者對於某些資產會要求較高的預期回報，令當前資產估值「打折」，導致資產價格下跌。

德意志銀行策略師Jim Reid稱，標指因地緣政治議題而下跌的幅度平均為6至8%，股市一般需要約3周才見底，且要再過3周才能從恢復危機爆發前水平。

高盛估計，在上述最壞情景下，俄羅斯貨幣盧布將跌10%，並推動油價漲13%。另外，該行亦料資金將會湧入美債避險，令美國10年期國債孳息率下降27個點子。