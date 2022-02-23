道指跌482點　油價升逾1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.07；港匯見7.8014；離岸人民幣(CNH)報6.3203；美元兌日圓處115.07；歐元報1.1327，英鎊報1.3586。金價處1,899.22美元。布油報93.56美元，紐油處91.60美元。比特幣升逾2%，報3.8萬美元。道指期貨升100點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水150點。

●道指收報33,596點，跌482點或1.42%；標指收報4,304點，跌44點或1.01%；納指收報13,381點，跌166點或1.23%。

●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報23,578點，升58點或0.25%。

●即月恒生指數夜期收報23,497點，跌77點，低水23點，成交26,946張。

●亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克表示，與烏克蘭局勢相關的不確定性對美國經濟構成下行風險，並稱沒有任何迹象表明美國經濟衰退，更不可能會陷入衰退，但預期增長可能會放緩。

●紐約3月期油收報每桶92.35美元，升1.28美元或1.4%；布蘭特4月期油收報96.84美元，升1.45美元或1.52%。

●紐約4月期金收報每安士1,907.4美元，升0.4%。

●外媒報道，德國福士汽車(Volkswagen)計劃分拆旗下豪華跑車業務保時捷(Porsche)，進行首次公開招股(IPO)上市，為集團拓展電動車業務籌集資金。

●外媒報道，電動車公司蔚來已經進軍手機行業，由美圖前手機總裁尹水軍所領軍。消息人士表示，公司的手機項目已經成立有一段時間，目前團隊設在深圳，並在進行人員招聘，包括通信測試工程師、SOC晶片架構師等。