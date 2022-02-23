大屋苑唔劈一成無人吼　投資者籲減辣救樓市

疫情加上股市急瀉的雙重夾擊下，近期二手放盤減價幅度增加，大型屋苑都要劈價超過一成才「有人吼」，部分做價更大幅低於市價。火炭駿景園套三房單位約兩個月間累減190萬元，最終以1,190萬元售出，低市價約8至10%。細價上車盤天水圍嘉湖山莊及屯門大興花園等，近日成交單位減幅都逾10%。

利嘉閣黃偉基稱，駿景園11座低層F室，實用面積約974方呎，套三房連工人套房設計，望內園及池景，去年12月開價1,380萬元放售。由於疫情愈見嚴重，原業主自放盤後多次減價，期內累劈約13.8%後售出，呎價約12,218元。不過，原業主持貨近26年，帳面仍獲利逾620萬元。

有屋苑跌價後二手交投回升。中原溫明峯表示，馬灣珀麗灣2月累錄14宗買賣，較上月增逾七成，平均實用呎價約12,100元，按月跌約1.9%，該盤21座中層F室兩房戶，實用面積約532方呎，去年9月中放盤，累減58萬元或約8.6%，成交價620萬元，呎價約11,654元，低市價約4%。

雖然細價樓承接力向來較強，但近日都要有相當減幅才有吸引力。該行馬斯力指，嘉湖山莊成交氣氛平平，2月暫錄約18宗買賣，疫情下業主叫價軟化，其中樂湖居7座低層H室三房戶，實用面積約549方呎，去年12月叫價638萬元，日前降價至565萬元終獲洽購，之後再減至560萬元獲90後上車客購入，呎價約10,200元，期內累減約12.2%。

該行葉津榮亦稱，屯門大興花園2期6座中層D室，實用面積約464方呎，兩房間隔，去年8月開價610萬元，年底已減至588萬元，疫情關係原業主雖已拒絕睇樓，但議價空間擴闊，新近以540萬元易手，呎價約11,638元，較最初開價低約11.5%。

部分業主更要減至損手套現。市場消息透露，元朗富祐閣中層B室，實用面積約277方呎，去年9月放盤叫價410萬元，其後減至370萬元，最終以355萬元成交，累積減幅達約13.4%，呎價約12,816元。原業主持貨約3年辣招期滿即沽，帳面蝕約5萬元。

事實上，疫市下業主「投降」劈價，近期樓價明顯下跌。中原王勤學透露，元朗錦田北PARK YOHO兩房連儲物房單位做價連環跌穿800萬元，包括PARK YOHO Genova第12座低層D室，實用面積約582方呎，減價至768萬元沽出，呎價約13,196元。本月初同類成交價達808萬元，現時做價跌至與「純兩房」戶相若。

疫情重創樓市，資深投資者伍冠流認為，近期樓市成交大減，以及價錢下跌，疫情嚴重固然是原因之一。現時樓市辣招政策有放寬空間，例如針對購買第2個單位而徵收的新住宅從價印花稅，可考慮將稅率由樓價15%，降低至5%或10%，可對市場產生刺激作用。